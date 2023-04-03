Кататься нельзя запретить

Права не спросят, но штраф выпишут

Электросамокаты с каждым годом становятся все популярнее — они позволяют передвигаться по городу в пять-шесть раз быстрее, чем пешком. Это удобно и на прогулках на большие расстояния, и чтобы, например, добраться до работы. Не надо ждать, когда приедет нужный транспорт, или стоять в пробках. А еще в отличие от машины электросамокат не выделяет вредных веществ и занимает мало места. Но растущее число наездов на пешеходов и аварий давно вызывает беспокойство и у рядовых граждан, и у властей. Поэтому в Правила дорожного движения были внесены изменения.

С 1 марта 2023 года электросамокаты вместе с другими новомодными устройствами с моторчиком для перемещения человека (электроскейтбордами, гироскутерами, моноколесами и прочими сегвеями) включили в новую категорию — средства индивидуальной мобильности. И если раньше правовой статус любителей погонять на самокатах был не вполне ясен, то теперь они стали полноправными участниками дорожного движения — водителями СИМ. Но вместе с правами появляются и обязанности, и неважно, личный самокат или арендованный, — соблюдать правила должны все.

МАРАТ МИХАЙЛОВ, заместитель начальника УГИБДД МВД по Чувашской Республике: «В случае, если водитель электросамоката совершил наезд на пешехода, необходимо позвонить в дежурную часть по номеру 102. Ни в коем случае не оставляйте место происшествия, дождитесь приезда экипажа ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия»

«Максимальная скорость использования СИМ теперь ограничена 25 км/ч, а в жилых зонах она не должна превышать 20 км/ч, — рассказывает заместитель начальника УГИБДД МВД по Чувашской Республике Марат Михайлов. — По тротуару и велосипедной дорожке можно передвигаться, если масса устройства не больше 35 кг, и помнить, что приоритет всегда отдается пешеходу». А если пешеходной зоны нет? Тогда, согласно поправкам, можно ехать по обочине, а если нет и ее — по правому краю дороги. При движении по правому краю скорость потока на дороге — до 60 км/ч, а СИМ должно быть оснащено всеми атрибутами транспортного средства согласно ПДД (фара, звонок, тормоза), а также светоотражателями.

Кроме того, запрещено передвигаться на электросамокате вдвоем — если, конечно, само устройство не оборудовано дополнительным местом.

А ведь зачастую родители сами ставят своего ребенка рядом и едут вместе, забывая об опасности. Для любителей прокатиться с ветерком безответственное вождение и падение со скутера часто заканчиваются травмами. Происходят наезды и на пешеходных дорожках, и на зебре. Особенно внимательным надо быть там, где гуляют дети, ведь мальчишки и девчонки часто выбегают на дорогу «из ниоткуда». И еще одно важное правило, о котором многие почему-то забывают, — на пешеходном переходе надо спешиться и катить самокат рядом с собой, не мешая при этом другим.

Что касается возрастных ограничений, то здесь сразу несколько нюансов. В Управлении ГИБДД МВД по Чувашской Республике нам рассказали, что пользоваться СИМ могут дети до 7 лет в сопровождении взрослых, в возрасте от 7 до 14 лет — самостоятельно, но в таком случае передвигаться разрешено только по вело- и пешеходным дорожкам. На тех, кому 14 и старше, распространяются такие же правила, что и на совершеннолетних.

Однако известный кикшеринговый сервис ввел ограничения для управления — строго с 18 лет. По мнению прокатчиков, передвигаясь на СИМ, дети и подростки не способны в полной мере оценивать ситуацию. Здесь важна скорость реакции и бдительность.

— Практика показывает, если на нашем скутере передвигается несовершеннолетний, арендуют его, как правило, родители. То есть они регистрируются в сервисе, а затем уже передают управление своему ребенку, что является нарушением, — пояснил Денис Балакирев, пресс-секретарь кикшеринговой компании. — Мы постоянно напоминаем родителям о том, что это недопустимо, так как значительно повышает вероятность каких-либо инцидентов с участием электросамокатов. Мы следим за такими пользователями, и если выявляем нарушения, то штрафуем и блокируем аккаунты. К тому же наши самокаты не предназначены по своей конструкции для управления подростками.

Цифра В прошлом году с участием электросамокатов в Чувашии произошло 13 ДТП, один человек погиб и восемь получили травмы.

Кстати, между «прокатными» и личными электросамокатами есть разница. Кикшеринговые сервисы, как правило, ограничивают максимальную скорость — не более 25 км/ч, а в так называемых «медленных» зонах движение автоматически ограничивается — 10-15 км/ч. И даже при большом желании разогнаться быстрее не получится. А на личном самокате за скорость отвечает владелец со всеми вытекающими последствиями.

Скрываться с места ДТП бессмысленно, ведь все прокатные скутеры отслеживаются в системе. Кстати, бывают случаи, когда сами пешеходы препятствуют проезду на велосипедной дорожке, а там в приоритете тот, кто на колесах.

В местах отдыха людей и прогулок определены и специальные площадки, где запрещено кататься на скутерах — например, на Красной площади в Чебоксарах. В мобильном приложении кикшеринга эта локация обозначена красным цветом с предупреждением «Запрет на движение». При приближении устройство издаст звуковой сигнал и автоматически остановится. Поэтому здесь, рядом с чебоксарским заливом, можно встретить отдыхающих только на обычных самокатах. А вот на Московской набережной самокатчиков, велосипедистов и тех, кто любит покататься на роликах, много — для них есть специальные выделенные дорожки.

Что касается парковок, то электросамокаты часто оставляют где попало, иногда они мешают проходу и проезду. Кикшеринговая компания постоянно напоминает пользователям о том, что после завершения поездки транспорт нельзя оставлять где угодно — только на специальных виртуальных парковках, отмеченных в приложении. Но есть те, кто игнорирует это правило. Чтобы навести порядок, на местах стоянки стала появляться специальная разметка.

За нарушение ПДД водителям СИМ грозит штраф — от 800 до 1500 рублей. Но главное — не нанести вред как самому себе, так и окружающим. Поэтому важно самостоятельно контролировать скорость — во дворах, у школ и детских садов, она не должна превышать 20 км\ч. Выезд на проезжую часть запрещен.

Между тем

Готовя этот материал в печать, корреспондент «СЧ» изучил мнения горожан. Точки зрения у людей самые разные. И вполне добродушные: «Да пусть себе катаются, надо же молодежи как-то развлекаться», «Я считаю, это удобный вид транспорта, можно быстро передвигаться по городу». И возмущено — негативные: «То, что они гоняют — это конечно страшно. У меня маленькие дети, и самокатчики их не раз сбивали», «На самокаты люди становятся в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не садиться за руль», «Вижу в этом только коммерческую выгоду — с развитием данного вида услуг стали не защищены пешеходы».

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