Об Арсеньеве на чувашском. Он стал одним из языков проекта «Тот.Язык»

«Это здорово, что теперь и чувашский язык стал участником такой масштабной акции как всемирный Тотальный диктант», — были единодушны те, кто решил после диктанта на великом и могучем написать его и на родном языке.

«Тот.Язык» — так назвали авторы проект, посвященный языкам народов России. Писали его 8 апреля и в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Это была часть того же текста Василия Авченко, посвященного Владимиру Арсеньеву, только переведенная на чувашский язык.

Правда, желающих оказалось не так много. Если при диктанте на русском аудитория 2-05 была набита до отказа, то к моменту написания чувашского варианта она заметно опустела. На вопрос, почему так произошло, одни откровенно отвечали, что не знают языка, другие говорили, что будут писать, как уже давно принято, в День чувашского языка. К тому же нынче, делились своими знаниями третьи, «П?т?м ч?ваш диктанч?» (Всечувашский диктант) посвящен 175-летию Ивана Яковлева и Году педагога и наставника в России и пройдет 26 апреля.

После того, как участники Тотального диктанта на русском языке покинули аудиторию, там осталось чуть больше двадцати человек — студенты, преподаватели и поклонники чувашского языка. Среди «старожилов» оказался доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Тихон Сергеевич Сергеев. Он рассказал, что диктанты на русском и чувашском пишет ежегодно. Причем среди поклонников великого и могучего уже третий год является «отличником». Не отстает от профессора и учительница русского языка и литературы Чебоксарской средней школы № 50 Нина Андреевна Васильева. Правда, считает она, русский нынче был сложноват, а текст на чувашском короткий.

СПРАВКА «СЧ» В рамках Тотального диктанта проверить знание еще одного языка можно было в Майкопе (на адыгейском языке), в Йошкар-Оле (на марийском), в Ижевске (на удмуртском), в Чебоксарах (на чувашском), в Ростове-на-Дону (на армянском) и в городе Колпашево Томской области (на селькупском).

Текст диктовала декан факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ, доктор филологических наук Алена Иванова. По ее мнению, «Тот.Язык» обогащает проект Тотального диктанта: «Русский язык консолидирует все языки страны. А сегодняшний чувашский диктант — это мост к всечувашскому. Конечно, волновались, как напишут. После того, как сдали работы, взяла первую попавшуюся и обрадовалась — написано без единой ошибки. Надеюсь, и другие не подкачали. Чувашский в университете изучают, и не только те, кто учится на факультете русской и чувашской филологии и журналистики. Есть такая дисциплина, как «Чувашский язык межкультурной коммуникации». Его в течение одного семестра учат на всех 15 факультетах — и те, кто владеет языком, и иностранные студенты».