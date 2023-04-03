Следственный комитет выявил хищение 6,4 млн рублей при строительстве школы в «Садовом»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы в микрорайоне «Садовый», сообщает «Чувашинформ».

По версии следствия, руководство организации-застройщика в сговоре с должностными лицами городского Управления капитального строительства представили в Управление федерального казначейства по Чувашской Республике заведомо подложные документы о выполненных работах и поставленных материалах. В результате на расчетные счета аффилированных застройщику физических и юридических лиц были перечислены бюджетные денежные средства в размере не менее 6 млн 400 тыс. рублей, которые злоумышленники присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Проведено более 20 обысков, изъяты документы, допрашиваются свидетели.