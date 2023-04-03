Чувашия и Чебоксары лидируют в ПФО по качеству городской среды

Индекс с перспективой

Минстрой России опубликовал ежегодный индекс качества городской среды по итогам 2022 года. Чувашия набрала в нем 208 баллов. Этот результат позволил республике занять десятое место среди регионов страны и стать лидером в Приволжском федеральном округе.

Продублировала самый высокий по баллам показатель в ПФО и столица республики. «Наши Чебоксары — лучший город для проживания среди столиц регионов Приволжского федерального округа», — поделился хорошей новостью в телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Что касается страны в целом, то по числу набранных баллов (227) Чебоксары находятся на 7 месте среди крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек.

По остальным городам Чувашии результаты следующие. Новочебоксарск с 226 баллами расположился на 10 месте в группе больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек. Благоприятными для проживания городами в Чувашии признаны также Канаш, Ядрин, Шумерля, Алатырь, Цивильск и Мариинский Посад — все они набрали необходимый минимум, более 180 баллов. И буквально на пороге этого минимума остановилась Козловка, получившая в аккурат 180 баллов.

В целом доля городов с благоприятной городской средой в Чувашии за год выросла с 67 до 89%, отмечают в Минстрое республики. Увеличиваются положительные оценки и в целом по стране. «Когда национальный проект только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных, — говорит глава Минстроя России Ирек Файзуллин. — Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленные цели».

СПРАВКА «СЧ»

Индекс качества городской среды формируется Минстроем России для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования. Результаты индекса используются для реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды по шести самым востребованным типам городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Города делятся на группы от крупнейших (с населением более миллиона человек ) до самых малых (до 5 тысяч жителей).

Чебоксарцам не надо изучать рейтинги, чтобы оценить комфорт и экологичность родного города. Они и сами знают и видят, где в столице еще есть не слишком благоустроенные места, а где городская среда действительно качественная и благоприятная. В выходные, по случаю хорошей погоды, сотни горожан возобновили любимые прогулки по Красной площади, набережной Волги, по территории залива и его окрестностям. А двумя днями позже чебоксарцы также дружно фотографировали красивые цветы, взошедшие неподалеку от залива. «Какие подснежники!», — ахали некоторые горожане в соцсетях. Если быть до конца точными, то эти цветы — крокусы, но все равно они очень красивые! Фото Валерия Панфилова и Марины Столяровой