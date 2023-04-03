Теперь высокоскоростной интернет — в промзонах Чебоксарской агломерации

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске новых базовых станций в промышленных зонах Чебоксар и поселка Кугеси. В результате проведенных работ высокоскоростной мобильный интернет покрыл территории свыше 40 производственных площадок и компаний.
Специалисты компании расширили сеть LTE в столице Чувашии и соседнем Чебоксарском муниципальном округе. Благодаря этому интернет на скорости до 80 Мбит/с заработал на Базовом и Лапсарском проездах, Вурнарском шоссе в Чебоксарах, а также на улице Механизаторов и Монтажном проезде в поселке Кугеси. Там расположены представительства промышленных и транспортных предприятий, оптовые и розничные магазины, компании, занимающиеся изготовлением и продажей мебели, строительных материалов, инструментов для дома и дачи, автосервисом.
Теперь предпринимателям будет легче внедрять современные технологии в цехах, на складах, в магазинах. Благодаря высокоскоростному интернету бизнес может пользоваться экосистемными решениями для автоматизации производства, удаленного мониторинга оборудования, оптимизации логистики и обеспечения безопасности.
«Последний тренд в республике – переход на использование отечественных разработок и цифровых сервисов. Это и российские облачные решения для хранения и передачи информации, и датчики дистанционного контроля, и сервисы конференц-связи, и удаленного мониторинга автопарка. Например, приборы учета с дистанционной передачей данных и сенсоры климатического контроля «Цельсиум» уже внедрили чебоксарские предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Это позволяет усовершенствовать работу компаний, повысить их конкурентоспособность и сократить операционные расходы», – рассказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.