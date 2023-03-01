В Национальном музее открывается выставка «Билет в детство»

Поиграем в музее

Советские игрушечные грузовики и школьные пеналы, отечественные Барби, кукольные коляски и домашний «кинотеатр» середины прошлого века, с фильмоскопом и диафильмами. Эти и другие детские раритеты представят на выставке, что откроется 1 апреля в Национальном музее. Приходить организаторы советуют обязательно с дочками и сыновьями, внуками и внучками. Потому что — «если вы хотите, чтобы дети лучше вас понимали, — покажите им свое детство, как вы сами учились, отдыхали и развлекались в их возрасте».

Оформлена выставка «Билет в детство» в виде городской квартиры, в которой живет семья с двумя детьми. В комнатах можно будет увидеть и детскую одежду производства СССР, в том числе с чувашской вышивкой. И коллекцию кукол, собранную чебоксаркой Лианой Антиповой — в ней и большеглазые блондинки родом из ГДР, и советские куклы в национальных костюмах.

Демонстрацией экспонатов выставка не ограничится. По миру детства, сообщают организаторы, посетителей поведет игра-путешествие — из комнаты в комнату, от станции к станции. На каждой станции есть интерактивная зона, где взрослые и дети найдут себе увлекательные занятия. На станции «Одежкино», например, можно попробовать себя в роли «модельера» детской одежды: в помощь — картонные куклы и бумажные платьица, кофточки и брюки на клапанах. На станции «Играево» сотрудники музея предложат поиграть в популярные когда-то детские игры и проведут мастер-классы по изготовлению бумажных фигур, кукол-закруток, мягких игрушек. А на десерт — станция «Детфильм», импровизированный кинозал, где на экране из белой простыни покажут советские диафильмы.

Кстати, прийти на выставку в субботу лучше всего с 14 до 15 часов — в это время каждому посетителю вручат воздушный шарик и фотографию на память!