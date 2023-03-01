Чувашия отправила очередной автокараван с подарками для наших бойцов

С одной стороны кабины — флаг российский, с другой — чувашский… — уже в третий раз прикреплял стяги к зеркалам фур гуманитарной колонны 28-летний водитель Виталий из села Красноармейское. На четырех большегрузах молодому человеку и его товарищам предстояло пройти уже знакомый путь— в те части и подразделения, где дислоцируются сейчас военнослужащие из Чувашии…

От интервью Виталий скромно отказался, сказав, что настоящие герои — это те, кто сейчас защищает Донбасс на передовой. Добавил лишь, что настрой перед дальней дорогой у всех хороший, не терпится встретиться с земляками, порадовать их подарками, да и просто пообщаться.

По словам заместителя председателя ГКЧС Чувашии Александра Степанова, который сопровождает гуманитарную колонну во второй раз, «автокараван» из родной республики наши бойцы ждут и всегда тепло встречают. «В такие моменты, думаю, они, как и все мы, чувствуют душевный подъем», — рассказал Александр Васильевич. Ну а кроме положительных эмоций, утверждает Степанов, поездка необходима еще и для того, чтобы из первых уст узнать, какая помощь требуется бойцам, чем еще республика может поддержать своих сыновей.

В этот раз в фуры погрузили шесть автомобилей высокой проходимости — четыре «уазика», «Соболь» и «Ниву», спецтехнику, автомасла и автозапчасти, квадрокоптеры, приборы ночного видения, дизельный генератор, продукты питания и многое другое, что действительно важно и нужно для наших ребят. Кстати, одна из машин заполнена 55 кубометрами древесины, предоставленной предпринимателем Дмитрием Скворцовым, о добром деле которого «СЧ» сообщала в предыдущем номере.

В числе тех, кто отправился сопровождать колонну с подарками из Чувашии, — и настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Чурачики Цивильского округа протоиерей Александр Сидоров. «Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными, интересуемся, чем можем помочь.

Кроме того, земляки говорят, что им не хватает моральной, духовной поддержки, поэтому я и решил навестить их, благословить, помолиться с ними, чтобы Господь дал им душевных и телесных сил, победу, чтобы они могли вернуться домой», — сказал отец Александр.

Вместе с помощниками, среди которых и его сын Владимир, настоятель везет и «гостинцы» от прихожан Цивильского и Канашского районов: это и один из загруженных в фуры УАЗиков, прибор ночного видения и другие полезные для бойцов вещи. Отвезти «буханку» после разгрузки до пункта назначения вызвался житель деревни Борзайкасы Цивильского муниципального округа, представившийся нам Олегом Алексеевичем. 60-летний водитель со стажем и, к слову, отец шестерых родных и троих приемных детей, рассказал, что в спецоперации участвовал один из его старших сыновей, отслужил и, слава Богу, вернулся. Теперь семья старается помогать землякам, продолжающим борьбу с неонацистами. «Не могу сидеть сложа руки, ведь там наши», — признался многодетный отец, он и сам собирался пойти добровольцем, да сыновья остановили…

Гуманитарную колонну проводил Глава Чувашии. «В очередной раз отправляем груз в поддержку военнослужащих — участников СВО. Сейчас активно идут боевые действия, и все, что мы приготовили для земляков, поможет им в эффективном выполнении боевых задач. Уверен, наши общие усилия приблизят заветный день победы», — сказал Олег Николаев. И поблагодарил за поддержку неравнодушных людей, предприятия: «В который раз убеждаюсь, насколько у нас активный, отзывчивый и патриотичный народ».

За помощь жителей республики благодарили и председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, и полковник запаса, член Общественного совета города Чебоксары Павел Литвиненко. «В добрый путь! Поехали!» — дал сигнал к отправке Олег Николаев. Под марш «Прощание славянки» четыре под завязку загруженные фуры тронулись в путь…

КСТАТИ

Как рассказала перед отправкой машин исполнительный директор фонда «Перле» Наталия Колыванова, собрать гуманитарный груз в этот раз помогли Минздрав Чувашии, Совет муниципальных образований республики, АО «НПК «ЭЛАРА», предприятия городского хозяйства Чебоксар и другие организации, предприниматели, а также жители Канашского и Цивильского муниципальных округов.