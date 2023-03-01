«Прокопий» добавит публичности

Российское музейное сообщество, да и не только оно, с большим интересом следит за развитием первого в европейской части страны регионального музейного эндаумента. Напомним, что еще совсем недавно создание подобного фонда могли осилить только гиганты вроде Третьяковки и Эрмитажа, а теперь «вечный капитал», доходы от которого будут ежегодно поступать на развитие музея, формируют и у нас — в Чувашском национальном музее.

На данный момент завершается регистрация учредительных документов Фонда «Прокопий», сформированы попечительский и управляющий советы. По составу попечителей видно, что музей поддерживают на самых разных уровнях. В список вошли директор Российского этнографического музея Юлия Купина, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, руководитель Агентства территориального развития Этнер Егоров, директор по внешним связям ООО «Гарант-Чебоксары» Анастасия Мешкова, председатель чувашского отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Алексей Ефимов, общественный деятель Александр Разумов. В числе попечителей оказался и генеральный директор АО «Советская Чувашия» Владимир Васильев — осознавая всю важность момента, газета тоже стремится внести свою лепту в развитие фонда.

Список этот не закрыт — войти в совет и участвовать в принятии важных для фонда решений смогут те, кто сделает значительный вклад в «тело капитала».

На днях состоялось первое открытое совместное заседание советов, в рамках которого Юлия Купина отметила: «Для меня большая честь и большой вызов возглавить фонд, потому что я более 30 лет работаю в музейной сфере, я профессиональный этнограф, много работала в Академии наук, но эта новая сфера и возможность применить свои силы, энергию, свой опыт, вдохновиться музеем и республикой для меня очень важны».

По словам Купиной, музеи изначально — институции публичные. «И я считаю, что эндаументы сегодня выполняют важную миссию — они добавляют новые грани этой публичности и создают возможности для очень разных людей участвовать в сохранении и интерпретации культурного наследия, — подчеркнула она. — Вектор деятельности фонда будет направлен не только внутрь музея, но на формирование той огромной аудитории людей, которые, может, никогда и не побывают в Чебоксарах, но считают важным сохранение чувашской культуры. Отметим и то, что от успеха нашей деятельности зависит и то, насколько музейщики страны будут активно участвовать и продвигать эндаументы».

Наталья Николаева считает, что особенно важно информацию о фонде грамотно упаковать и донести до всех слоев населения — потому что даже минимальный вклад дает людям ощущение сопричастности общему большому и значимому процессу. «На сегодняшний день быть в центре событий, быть вовлеченным в глобальные процессы — это насущная общественная потребность», — утверждает она. Кстати, первые шаги на пути «упаковки» уже сделаны — на грантовые средства сняли красивый, а главное, предельно доходчивый анимационный ролик, объясняющий основные идеи фонда.

«Работая с этим проектом я поняла, что людей, которые готовы нас поддержать, гораздо больше, чем казалось, — призналась директор национального музея Ирина Меньшикова. — И хотя время сейчас сложное, многие предприятия помогают тем, кто находится на поле битвы, я думаю, найдутся и те, кому будет интересно вложиться в сохранение и развитие нашей культуры».

Управление капиталом в перспективе планируется доверить Газпромбанку — одному из лидеров в этой области. С ним, например, уже много лет сотрудничают Эрмитаж, МГИМО, Третьяковка, Московская школа управления СКОЛКОВО.

Какие проекты музея и Фонда «Прокопий» помогут сформировать целевой капитал и как они повлияют на развитие городских пространств, туристической привлекательности и бренда музея, сотрудники музея и активисты местных сообществ обсудили на проектной сессии. Ее модерировал Андрей Филинков, куратор проектной работы программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2021» Благотворительного фонда Владимира Потанина».

Кстати

Визит в Чувашию директора РЭМа был связан не только с обсуждением судьбы «Прокопия». В этот же день состоялась рабочая встреча Юлии Купиной с Главой республики Олегом Николаевым. Речь на ней шла о предстоящем Всероссийском фестивале «Вышитая Россия», который пройдет в Чувашии этим летом. Итогом встречи стала договоренность об издании альбома-каталога «Чувашская вышивка: свадебные платки и покрывала из собрания Российского этнографического музея» — он станет еще одним шагом к созданию интегрированных ресурсов в интернете, объединяющих все культурное наследие, связанное с чувашской вышивкой. Также в рамках национального проекта «Культура» планируется выставка «Сохраненная красота. Раритеты чувашской культуры из собрания Российского этнографического музея».