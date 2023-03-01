Планерка Главы: ранняя весна и посевная, летний досуг детей, целевое обучение будущих педагогов

Нынешние весенние полевые работы в республике начнутся на 10 дней раньше среднемноголетних значений. Исходя из этого, аграрии строят свою предпосевную работу, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Штабам по проведению полевых работ на этой неделе необходимо приступить к работе на полную мощность, чтобы помочь сельчанам в положенные сроки и с высоким качеством заложить основу для высоких урожаев.

К подкормке озимых в регионе приступили уже 20 марта против 12 апреля в 2022 году, сказал министр. Вся посевная площадь под урожай нынешнего года составит 550,7 тысячи гектаров, или 100,6% к прошлогоднему показателю. Больше половины — это зерновые культуры. Яровые будут посеяны на 310 гектарах. Одна из приоритетных задач — вовлечение в оборот неиспользуемых земель, площадь которых составляет 27,6 тысячи гектаров.

Семян аграрии запасли в объеме 105% к потребности, 93% из них — кондиционные. Но низка доля таких семян в Чебоксарском и Моргаушском округах, отметил министр. Оперативно приобретаются недостающие объемы удобрений, а также горюче-смазочные материалы. Не будет недостатка финансовых ресурсов — сумма господдержки АПК республики в этом году составит 5,8 миллиарда рублей. Глава республики нацелил на четкую работу оперативные штабы по проведению сезонных полевых работ. От них в том числе зависит проведение посевной в оптимальные агротехнические сроки.

Цифра 550,7 тысячи гектаров составит в 2023 году посевная площадь в Чувашии

ПОРУЧЕНИЕ.

Держать на жестком контроле заявочную кампанию по детскому летнему оздоровительному отдыху и дальнейшую его организацию. Отдельно обратить внимание на вовлечение в досуговые, в том числе спортивные, мероприятия детей, остающихся на лето дома. Для этого надо подготовить специальные планы таких физкультурно-массовых мероприятий.

В республике стартует кампания по подаче заявок на приобретение путевок в детские летние оздоровительные лагеря, напомнила и.о. министра образования и молодежной политики Александра Бочкарева. Нынче планируется заполнить все оздоровительные организации на все 100%, разместив в них в течение лета более 43 тысяч человек, — это на 6 тысяч больше прошлогоднего. Победа в конкурсе на предоставление федеральных субсидий на строительство быстровозводимых лагерных корпусов даст возможность отдохнуть дополнительно еще 600 детям.

Заявочная кампания пройдет в четыре этапа. Первый, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже стартовал 25 марта. Второй этап начнется 1 апреля — заявки на путевки смогут подать родители детей Новочебоксарска, Канаша и Канашского округа.

Для чебоксарцев прием откроется 8 апреля, а с 15 апреля путевки могут купить во всех остальных округах. Дети участников СВО получают путевки бесплатно, остальные льготники имеют скидку на уровне прошлых лет.

В прежние годы имела место практика, когда тренеры и спортработники школ летом, как правило, повсеместно уходили в отпуска, и дети, не попавшие в лагеря, оставались предоставлены самим себе. Нынче так быть не должно, сказал Глава. И поручил держать ситуацию под строгим контролем.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципальных округов заострить внимание на целевой подготовке специалистов для села на бюджетных местах в вузах. Посмотреть еще раз потребность в тех или иных кадрах с учетом перераспределения таких мест.

В минувшем феврале Минобрнауки России собрало предложения по перераспределению контрольных цифр приема в вузах на места, финансируемые из федерального бюджета, на 2023-2024 учебный год, сообщила на планерке Александра Бочкарева. Министерство получило соответствующие предложения от трех университетов — ЧГУ, ЧГПУ и ЧГАУ — которые были согласованы с отраслевыми министерствами. ЧГУ предложил перераспределить контрольные цифры в пользу специальностей и направлений подготовки студентов, соответствующих приоритетам научно-технологического развития Чувашии. Речь идет, в частности, о направлениях физики, географии, экологии… Запрошено также дополнительно 84 «бюджета» по программам магистратуры по направлениям информатика и вычислительная техника, прикладная математика, радиотехника. Аграрный вуз попросил перераспределить бюджетные места в сторону подготовки ветеринарно-санитарной экспертизы, агроинженерии и зоотехнии. А в педагогическом университете, где обучается много иностранных студентов, хотели бы прибавить «бюджета» по программам перевода и переводоведения. Пояснения в части перераспределения мест на совещании дали руководители этих вузов.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова доложила о подготовке к предстоящему XXVII Международному балетному фестивалю. Программа традиционного праздника балета весьма насыщена интересными яркими представлениями, которые не оставят равнодушными любителей этого искусства.

Отдельная тема

На планерке Глава республики поблагодарил всех организаторов и участников открытия Года счастливого детства. Но при этом высказал ряд замечаний. В частности, считает он, церемонию парада омрачила некая безликость делегаций муниципалитетов. Трудно было отличить одну делегацию от другой, хотя каждая должна бы иметь свое лицо, свой бренд, посетовал Глава. И посоветовал учитывать этот момент в дальнейшем.