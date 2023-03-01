Бойцам помогут не только экипировкой, но и стройматериалами

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия продолжает активно помогать военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. На сей раз предприниматель из Чебоксарского округа Дмитрий Скворцов отправил в зону СВО партию древесины объемом 55 кубометров, сообщили в Минприроды Чувашии. Древесина уже загружена в фуру, которая в ближайшие дни в составе колонны фонда «Перле» отправится в зону специальной военной операции.

Всего же предпринимателями и лесничествами Чувашии будет предоставлено 250 кубометров лесоматериалов и древесины для наших солдат.

Опубликовано: 27 марта 2023 г.


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