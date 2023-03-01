Бойцам помогут не только экипировкой, но и стройматериалами

Чувашия продолжает активно помогать военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. На сей раз предприниматель из Чебоксарского округа Дмитрий Скворцов отправил в зону СВО партию древесины объемом 55 кубометров, сообщили в Минприроды Чувашии. Древесина уже загружена в фуру, которая в ближайшие дни в составе колонны фонда «Перле» отправится в зону специальной военной операции.

Всего же предпринимателями и лесничествами Чувашии будет предоставлено 250 кубометров лесоматериалов и древесины для наших солдат.