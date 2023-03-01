Четыре семейные фермы республики получили возможность развиваться с помощью грантов

Их обладателей из 33 претендентов определили в Минсельхозе по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба ведомства.

Все получатели занимаются животноводством — трое фермеров выращивают мясо крупного рогатого скота, один — производит молоко. Их проекты рассчитаны на 5 лет на определенных условиях. К концу срока численность крупного рогатого скота на откорме должна увеличиться на 315 голов, коров — на 175 голов. Соответственно должен вырасти объем производства мяса в год в живом весе на 140 тонн, молока — на 1080 тонн. И, конечно, фермеры создадут новые рабочие места.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в 2023 году общая сумма субсидий для семейных ферм составила 57 млн рублей.