В Урмарах готовится к пуску цех молочной продукции

Проект реализует местный предприниматель при поддержке Минсельхоза Чувашии и администрации района. В 2021 году кооперативу «Зеленая долина» был предоставлен грант в сумме 38 млн руб. на развитие базы переработки молока.

На эти средства и собственные деньги кооператив приобрел имущественный комплекс бывшего Урмарского хлебозавода. На сегодня здесь проведен большой объем ремонтных работ, установлено новое молочное оборудование. Кроме этого, запущена линия безалкогольных напитков.

Как рассказал глава округа Василий Шигильдеев, молочное сырье планируется закупать у местных фермеров. Задействовать производство, которое даст 15 рабочих мест, намечено в предстоящем мае. Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что в Чувашии с 2016 года получили гранты 19 сельхозкооперативов на 565 млн рублей. В текущем году прием заявок завершен, проводится процедура конкурсного отбора.

О новом проекте в Урмарах сообщает в своем телеграм-канале сенатор Российской Федерации Николай Владимиров, посетивший с рабочим визитом округ.