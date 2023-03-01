На чебоксарских дорогах идет масштабный ямочный ремонт

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Резкие температурные перепады, как и следовало ожидать, привели к появлению выбоин и дорожных дефектов. Поэтому дорожные бригады в Чебоксарах старательно их ликвидируют.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Денис Спирин, в планах на ближайшее время привести в порядок проезжую часть на Марпосадском шоссе, путепроводе по проспекту Мира, Гагаринском мосту, перекрестке проспекта М. Горького и улицы Кривова. Работы будут выполняться с использованием литого асфальта. Его преимуществом является высокая водонепроницаемость.

В целом благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» объем ямочного ремонта в городе за семь лет сократился вдвое.

Опубликовано: 10 марта 2023 г.


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