Глава сказал — Глава сделал. Особые условия для развития

В феврале минуло три года с того момента, когда исполняющим обязанности Главы Чувашии был назначен Олег Николаев. Наша газета продолжает цикл публикаций о том, удалось ли достичь тех целей и ориентиров, которые были озвучены руководителем региона в первые месяцы на новом посту.

💬 СКАЗАНО…

«В рамках реализации индивидуальной программы развития планируется создать три государственных и пять технопарков на основе государственно­частного партнерства. В планах было и создание еще одного ТОСЭР в городе Новочебоксарске. Вроде бы достигли максимальной согласованности действий с коллегами из федерального Правительства. Но в силу уже принятых решений на мораторий создания новых ТОСЭР в Российской Федерации нам предложено создать на территории города Новочебоксарска особую экономическую зону, которая также относится к преференциальным зонам. Поручаю Министерству экономического развития Чувашской Республики в кратчайшие сроки подготовить и внести на рассмотрение Правительства Российской Федерации необходимый пакет документов».

(Из Послания Главы Чувашской Республики на 2021 год)

☑️ …СДЕЛАНО

Сегодня активно проводятся мероприятия по запуску деятельности в особой экономической зоне промышленного типа «Новочебоксарск». Соглашения о реализации здесь инвестпроектов подписаны с пятью резидентами. По предварительным расчетам, присвоение статуса ОЭЗ даст возможность привлечь в экономику Чувашии в 2023­2027 годах не менее 15 млрд рублей инвестиций, создать более тысячи рабочих мест, развить новые виды деятельности.

Идут работы по строительству инфраструктуры будущих индустриальных парков в Батыревском районе и Новочебоксарске в рамках индивидуальной программы социально­экономического развития. Ожидается создание около 1200 рабочих мест на производственных площадках по переработке и рециклингу отходов, очистке сточных вод, производству кабельно­проводниковой продукции и бетонных изделий, переработке мяса и субпродуктов, фасовке круп, хранению готовой продукции. Объем инвестиций — 23,7 млрд рублей. Кроме того, Минэкономразвития России поддержало финансирование создания еще трех из четырех заявленных промышленных технопарков на сумму 1,5 млрд рублей.

В 2022 году в условиях острой конкуренции правительство Чувашии и ООО «Волжская перекись» заключили с Минпромторгом России специнвестконтракт 2.0 для организации производства в республике 50 тысяч тонн перекиси водорода антрахиноновым методом. В течение пятнадцати лет будут привлечены инвестиции на сумму более 9,7 млрд рублей, создано 110 рабочих мест. Это уже второй СПИК 2.0 в республике, первый был заключен в 2021 году и предполагает организацию производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности на Волжском комбайновом заводе.