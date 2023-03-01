В Доме правительства подвели итоги отраслевой выставки

На чувашский картофель высокий спрос

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании, которое провел вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, шел разговор о государственной поддержке работодателей и прошедшей в Чебоксарах XV Межрегиональной выставке «Картофель — 2023». Также обсудили подготовку к важнейшим мероприятиям, которые пройдут в республике в этом году.

Правительством Российской Федерации принято решение о продлении в этом году реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Сюда входит создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения и организация общественных работ.

Министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова сообщила, что в рамках государственной поддержки предусмотрено возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда за создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, если в организации введен режим неполного рабочего времени, временно остановлены работы, предоставлены отпуска без сохранения заработной платы.

Также министр доложила, что при участии в общественных работах за гражданином сохраняется право на получение пособия по безработице, а также дополнительно выплачивается материальная поддержка от Центра занятости — три тысячи рублей. Работодателям предусмотрено возмещение расходов на частичную оплату труда в размере МРОТ при организации общественных работ для граждан на период не более трех месяцев.

По словам руководителя Минтруда республики, на 1 марта этого года для участия в программе по временной занятости подана одна заявка — 145 рабочих мест на Шумерлинский хлебозавод. Что касается организации общественных работ, то здесь подали заявки 46 работодателей республики и создано 105 рабочих мест.

«В 2023 году названные меры поддержки позволят временно трудоустроить более тысячи человек. В бюджете на эти цели предусмотрено более 84 млн рублей», — уточнила Алена Геннадьевна. По ее словам, такая поддержка сможет обеспечить стабильность на рынке труда.

В этом году в республике отмечают 175-летие со дня рождения выдающегося просветителя и гуманиста Ивана Яковлева. Мероприятия, приуроченные к этой дате, будут проходить не только в Чувашии. Об этом на совещании рассказал министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров.

Запланирована церемония возложения цветов к могиле Ивана Яковлева на Ваганьковском кладбище в Москве, в храме Рождества Христова на Песках в Санкт-Петербурге пройдет торжественная служба с участием чувашского землячества. В Татарстане состоится межрегиональная конференция обучающихся «Яковлевские чтения», национально-образовательный форум школьников «Аталан», мероприятия, посвященные Дню чувашского языка. Помимо этого в Университете народной медицины в Шри-Ланке откроют Центр изучения русского языка и культуры имени И.Я. Яковлева.

Ярким событием станет торжественное открытие 17 апреля в Государственной Думе выставки, посвященной Ивану Яковлеву. В одном пространстве будут объединены герои прошлого и настоящего, каждый из которых внес свой вклад в историю страны и ее будущее. Центральным звеном выставки станет личность Ивана Яковлевича. В последний день выставки, 21 апреля, в рамках парламентских слушаний в Госдуме состоится круглый стол «Заветы великих просветителей России как ключ к объединению народов».

Важное место в плане мероприятий занимают конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки для школьников и студентов. Также планируется проведение широкомасштабных акций — Всечувашский диктант и Форум педагогических династий.

«Наша цель в Год педагога и наставника привлечь внимание наших современников к ярким талантливым решениям вокруг темы становления культуры и науки Чувашской Республики через роль просветителя Ивана Яковлевича Яковлева», — подчеркнул министр образования.

В свою очередь министр промышленности и энергетики республики Александр Кондратьев рассказал о подготовке к VII Международной научно-практической конференции и выставке «РЕЛАВЭКСПО-2023». Как отметил руководитель ведомства, предстоящее событие — отличная возможность для создания новых партнерских отношений с отечественными разработчиками, производителями систем релейной защиты и автоматизации объектов энергетики.

«Хотелось бы отметить, что организации выражают большую заинтересованность в участии в научно-практической конференции и в выставочной экспозиции. Впервые у нас будут участвовать представители «Росатома» и «Т Плюс» — сообщил руководитель Минпромэнерго. В выставочной экспозиции уже зарегистрировано более 36 организаций, среди них 14 от Чувашии и 22 из других регионов России.

В рамках «РЕЛАВЭКСПО-2023» пройдут планерные заседания, круглые столы, расширенное техническое совещание производителей систем релейной защиты и автоматизированной системы управления технологическим процессом. Параллельно с деловой частью пройдет и выставка электротехнической продукции, где участники конференции смогут ознакомиться с последними достижениями промышленности в области релейной защиты и автоматизации.

Также на совещании в Доме правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов подвел итоги XV Межрегиональной выставки «Картофель — 2023», прошедшей в Чебоксарах второго и третьего марта.

Экспонентами выставки стали 93 компании из 22 регионов России и из Республики Беларусь, было представлено более 100 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. Прошла насыщенная деловая программа, состоялись научно-практические конференции. Руководитель Минсельхоза отметил также представленную на выставке сельскохозяйственную технику и навесное оборудование.

За два дня на выставке побывало около десяти тысяч человек. Участники продегустировали сотню разных блюд из картофеля. Помимо этого была организована торговля семенным картофелем. Отличительной особенностью выставки Сергей Артамонов назвал бесплатную доставку купленного товара на дом пожилым и маломобильным жителям. Такой услугой, по словам министра, воспользовались более 200 посетителей выставки.

Сергей Геннадьевич подчеркнул, что спрос на чувашский картофель высокий: «На круглых столах мы обсуждали вопросы реализации картофеля. Во многих соседних регионах огромные остатки — реализации нет. А у нас в республике ничего не остается. Это говорит о том, что наш картофель пользуется популярностью».