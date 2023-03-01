Волейболисты аграрного университета финишировали на мажорной ноте

Волейбольная команда «Чувашия-ЧГАУ» сыграла три встречи финального этапа чемпионата России 1 лиги — открытого чемпионата ПФО. Матчи проходили в Пензе.

В стартовый игровой день коллектив «Чувашия-ЧГАУ» уступил хозяевам паркета — команде «Росток» — со счетом 0:3, сообщили в Минспорте Чувашии. После неудачного начала уикенда нашим игрокам важно было реабилитироваться в следующей игре. Во второй день команда из Чувашии одержала уверенную победу над «Ладой» (Тольятти) со счетом 3:0. В заключительной встрече в невероятной по драматургии игре «Чувашия-ЧГАУ» оказалась сильнее коллектива «Динамо — Набережные Челны» со счетом 3:2.

Следующий игровой тур предварительно намечен на 17-19 марта. Матчи должны пройти в Казани.