Бои боями, а баня по расписанию

Ядринцы подводят итоги и смотрят в будущее

В середине 1980-х годов на пивном рынке республики появился бренд «ачаковское» — в пику известному тогда «очаковскому». Такой продукт начали выпускать в селе Ачаки колхоза «Ленинская искра» у знаменитого Аркадия Айдака. Хозяйство, помимо прочего, было одним из ведущих в хмелеводстве регионов, времена наступали рыночные, и Аркадий Павлович наладил переработку хмелесырья на месте. Со временем, правда, пивное производство остановилось, и вот теперь забрезжила перспектива возрождения пивоварения в районе — сейчас округе.

КСТАТИ Совещанию предшествовала церемония отправки из Ядрина в зону СВО очередной партии гуманитарного груза. На этот раз в его составе были два грузовика автомобиля ГАЗ-66, переоборудованных в бани, один автомобиль «Урал», кровати для госпиталя, печки-«буржуйки», рации, лекарственные препараты. Глава осмотрел выставленные перед администрацией округа автомобили, в одну из полевых бань даже залез. Кто-то пошутил, мол, бои боями, а мыться бойцам надо по расписанию, как и обедать… Затем Олег Николаев вручил благодарственные письма представителям бизнеса округа, общественных организаций, оказывающим благотворительную помощь.

О такой перспективе рассказал глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов, отчитываясь об итогах работы муниципалитета за 2022 год на совещании, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев. Наладить пивное производство планирует один из инвесторов хмелеводства в деревне Старые Тиньгеши, в результате чего появится 15 новых рабочих мест. Площади под «зеленым золотом» в нынешнем году в округе намечено расширить на 10 га — до 52 га. Три хозяйства успешно возрождают отрасль, констатировал Трофимов. В селе Большие Шемердяны планируется строительство хмелесушильного комплекса.

И в других отраслях округ остается одним из успешных в целом по развитию АПК. В нынешнем году намечается реализация ряда крупных инвестиционных проектов. В целом по району на сегодня насчитывается 28 инвестпроектов общей стоимостью 1,7 млрд рублей и созданием 176 новых рабочих мест.

Неплохо исполнен муниципальный бюджет за 2022 год. Его доходы с учетом безвозмездных поступлений достигли 897 млн рублей, что выше уровня 2021-го на 129,5 млн рублей, или на 16,9%. Объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпринимательства) составил 4 млрд 400 млн рублей — на 31% больше аналогичного периода прошлого года. Удельный вес округа в общереспубликанском объеме составил 1,7% — это третий показатель среди муниципалитетов.

В докладе глава округа не только называл успехи, но и обозначал вопросы, требующие неотложного решения. Это касалось, в частности, обновления парка школьных автобусов, нехватки медицинского персонала. На фоне досужих разговоров о безработице имеется более 28 вакансий, где хоть сегодня приступай к работе. Коснулся глава и таких важных моментов, как повышение доли оказания массовых социальных услуг в электронном виде.

Станислав Трофимов заступил на должность недавно, будучи самым молодым в обновленной команде руководителей муниципалитетов республики. В самом начале высказывались сомнения в его способности справиться с этой нелегкой работой, но уже первый отчет показал, что глава глубоко «влез» в дела округа и хорошо владеет ситуацией по всем направлениям.

Олег Николаев в целом положительно оценил деятельность администрации округа. Достигнутые успехи — это результат общей слаженной работы всех уровней власти, отметил он. При этом было заострено внимание на ряде местных проблем, в частности, в системе энергоснабжения. Как известно, в этой сфере, наряду с водоснабжением, в республике идет процесс централизации, что позволит уже в нынешнем году разрешить данные проблемы и в Ядринском округе, прежде всего в плане модернизации.

Как и при подведении итогов в других округах, Глава обратил особое внимание на ход реализации инициативных проектов. Несколько из запланированных на минувший год проектов ядринцы не реализовали, что «не есть хорошо». Люди инициировали благоустройство или сооружение новых нужных объектов, вложили собственные деньги, и республика выделила, но проект не состоялся — так не годится, резюмировал Глава. И впредь за такие промахи спрос будет жесткий, пообещал он. Ведь данная программа набирает обороты: если в прошлом году в республике было реализовано 980 проектов на 968 млн рублей, то в нынешнем намечается уже 1125, все они одобрены и обеспечены финансами. А вот динамика развития института самозанятых в округе Главе региона понравилась. Только за январь — февраль этого года их количество увеличилось на 97, составив порядка 1250 человек.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Огромная благодарность всем за единение и за такое большое дело, которое мы делаем вскладчину. Это пример проявления в жизни наших традиций, жизненного подхода, когда каждый делает по способностям, по возможностям и в итоге получается очень большое, нужное дело. Мы должны победить и не допустить, чтобы зло, с которым сейчас борются наши ребята, каким-то образом продвигалось в нашу сторону и когда-то еще проявилось. Мы справимся! Победа будет за нами! Такими, казалось бы, маленькими в общих масштабах вкладами, но очень значимыми для наших ребят мы придаем им силы».

Состоялось достаточно живое обсуждение и доклада, и состояния дел в округе. Председатель местного совета ветеранов АПК Леонид Софронов, в свое время возглавлявший райадминистрацию, завел разговор о восстановлении прямого межмуниципального транспортного сообщения (когда-то ходил автобус из Ядрина в Канаш, сейчас этого нет). Для этого надо продолжить строительство дорог такой категории. Данный вопрос с указанием конкретных дорожных участков ветеран впервые поставил в 2020 году перед Главой республики. И спустя некоторое время по инициативе Олега Николаева дело сдвинулось. «В газете «Советская Чувашия» есть рубрика «Глава сказал — Глава сделал». Это вот только один из таких примеров, которые и далее надо продолжать», — сказал Леонид Софронович.

Вопросы собравшихся касались также господдержки сельхозпроизводителей. Как сказал Глава республики, в 2022 году таких мер насчитывалось 69, в нынешнем их стало более 70. Система поддержки корректируется — больше ее станут получать те, кто занимается аграрной деятельностью в комплексе. «Так мы обеспечим развитие круглогодичного производства, а значит, у людей будет работа круглый год. Упор — на глубокую переработку, которая обеспечивает вовлечение в процесс мелких форм хозяйствований», — отметил Олег Николаев. Ответил он также на вопрос о дополнительных выплатах медперсоналу с 1 января этого года. Речь идет о социальных выплатах специалистам, не подпадающим под федеральные стандарты, но при этом выполняющим аналогичную работу. В итоге более 7300 медицинских работников будут получать дополнительные выплаты.

Позитивные изменения в развитии округа отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков, являющийся также руководителем информационной группы по этому муниципалитету. Особо подчеркнуто внимание со стороны руководства округа к нуждам бизнесменов, стремление облегчить доступность в оформлении сопутствующих процедур.