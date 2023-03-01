Фестиваль «МедиаВзлет» соберет юных корреспондентов и блогеров из многих уголков России

Лучший приз — путевка в журналистику

Ровно сто заявок уже поступило на первый Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет», который проводит Минцифры Чувашии. Но прием конкурсных работ от юных контентмейкеров со всей России — начинающих журналистов и блогеров — еще продолжается. Заявить о себе участники школьных медиацентров, редакций газет, радио- и телестудий могут до 16 марта, заполнив заявку на сайте медиавзлет.рф. О чем пишут и снимают ребята, и какие номинации оказались у юнкоров самыми популярными, на брифинге в ГТРК «Чувашия» рассказали организаторы и эксперты фестиваля.

КСТАТИ Среди экспертов фестиваля «МедиаВзлет» — как региональные, так и федеральные медиаспециалисты. Один из них — режиссер, актер и педагог, руководитель творческой группы детского киножурнала «Ералаш», лауреат премии ТЭФИ Антон Михалев. На своем мастер-классе он поделится с ребятами секретами профессионального мастерства: расскажет, как быстро писать хорошие тексты и как создавать уникальные медиапроекты.

Уметь ориентироваться в медиапространстве — полезный навык для детей и одна из задач фестиваля. Как напомнила заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Анна Иванова, старт конкурсу дали еще 14 января, на торжестве в честь Дней российской и чувашской печати. Внимание ребят к фестивалю организаторов порадовало. Так, самая первая работа (фильм «Наш малый Иерусалим») «прилетела» из Крыма. Есть проект «Родина первого премьер-министра России» из Оренбурга, работы из Татарстана, Марий Эл, Московской области и, конечно, из Чувашии. Девятилетний чебоксарец Коля Матвеев, например, представил видео «Моя бабушка — герой Чувашии».

Впечатлили экспертов и другие работы. Одни ребята снимали видеоролики, другие готовили радиопередачи и аудиоподкасты, третьи писали лонгриды для школьных изданий — длинные тексты, как в самой настоящей газете.

Последние, кстати, выделены в отдельную, одну из семи номинаций фестиваля, и, судя по двум заявкам, оказались не самыми популярными у начжуров. Чего не скажешь о номинации «Лучший видеопроект», куда поступило самое большое на сегодняшний день число работ — 46. Немного пока заявок и в номинации «Аудиопроект» — всего одна. «Видимо, писать сложно, снимать хорошо получается, а работе с аудио еще нужно поучиться», — поделились мнением организаторы.

«Могу предположить, работа с видео — это такое широкое поле для творчества: тут можно быть и режиссером, и автором, и оператором, и монтажером, и сценаристом», — объяснила интерес к видеопроектам у детей один из экспертов фестиваля директор ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка. Некоторые видеоработы она успела просмотреть и похвалила участников за жанровое разнообразие: поступили и программы, и сюжеты, и мультфильмы.

«Видео с нашим темпом жизни действительно популярно, но современные СМИ уже далеки от какого-то одного формата», — дополнил эксперт фестиваля по печатным публикациям, главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. И согласился: дефицит хороших текстов имеется не только на конкурсе.

Как отметила Анна Иванова, в Чувашии юнкоровское движение активно развивается. Много лет проводятся фестивали «Волжские встречи» и «Школа-пресс», работает медиастудия «Куча мала», а в издательском доме «Хыпар» газета для школьников «Танташ» ежегодно собирает на слет юнкоров, пишущих на чувашском языке. «Весь год дети не только из Чувашии, но и соседнего Татарстана и Башкирии присылают к нам редакцию свои материалы, и на слете юнкоров мы награждаем самых талантливых. Многие известные журналисты Чувашии когда-то и сами были лауреатами газеты «Танташ». И если раньше это была площадка только для чувашскоязычных детей, то с 2018 года проявить себя могут и дети, пишущие на русском языке — на страницах вкладки к «Танташ» на русском языке «Ровесник», — поделилась опытом работы с юнкорами директор — главный редактор издательского дома «Хыпар» Татьяна Вашуркина. В этом году слет юнкоров газета проведет 24 марта. И, как по секрету призналась Татьяна Вашуркина, имена лауреатов уже известны.

На фестивале «МедиаВзлет» экспертной комиссии предстоит определить победителей и призеров в номинациях «Лучшая печатная публикация», «Лучшее печатное издание», «Лучший лонгрид», «Лучший видеопроект», «Лучший аудиопроект», «Лучший медиапроект в социальных сетях» и «Лучший школьный медиацентр». В награду фавориты получат статуэтки, дипломы и хорошие призы от партнеров фестиваля. Приоткрыв завесу тайны, организаторы заметили, что все подарки будут «профессиональные»: это и умная колонка с Алисой, и смарт-часы, и планшет, и петлички и другое оснащение для школьных медиастудий. Но самый главный приз, по мнению экспертов, — это путевка в журналистику.

Имена лауреатов «МедиаВзлета» назовут в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» 22 апреля. Там же для всех участников фестиваля пройдут мастер-классы.