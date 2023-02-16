Глава сказал — Глава сделал. Для спорта и здоровья

В феврале минуло три года с того момента, когда исполняющим обязанности Главы Чувашии был назначен Олег Николаев. Наша газета продолжает цикл публикаций о том, удалось ли достичь тех целей и ориентиров, которые были озвучены руководителем региона в первые месяцы на новом посту.

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«Здоровый образ жизни — это и забота о здоровье, и широкая профилактика от пагубных привычек. Развитие же массового спорта и физкультуры — основа для спорта высших достижений. Поэтому развитие инфраструктуры и поддержка перспективных направлений спорта, начатые в прошлом году, должны быть продолжены и дальше…

Поручаю пересмотреть меры стимулирования членов олимпийской сборной,

ставших призерами или чемпионами олимпийских игр, которые не пересматривались уже очень давно».

(Из Послания Главы Чувашской Республики на 2021 год)

☑️ …Сделано

Чувашия стабильно занимает передовые позиции и по вовлеченности граждан в систематические занятия спортом, и по обеспеченности населения спортивными сооружениями. За прошедшие три года построены и реконструированы более сорока спортивных объектов. Эта работа продолжается — проводится глобальная реконструкция стадиона «Волга» в юго­западном районе Чебоксар, вопрос о которой не решался многие годы, строятся или проектируются многие другие знаковые для республики спортивные объекты.

Чтобы прекратить отток ведущих спортсменов в другие регионы, впервые за всю историю Чувашии введены новые меры поддержки — ежемесячные стипендии Главы Чувашской Республики и премии спортсменам и тренерам, ставшим победителями и призерами всероссийских соревнований: чемпионатов России и Спартакиады среди сильнейших спортсменов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр, финальных соревнований Всероссийских сельских спортивных игр. В три раза увеличены суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам по итогам выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Установлены дополнительные надбавки к зарплате тренеров и специалистов, прекращена практика «параллельных зачетов». В результате растет число спортсменов Чувашии — членов сборных команд России. По итогам 2022 года это 237 человек — лучший показатель за десять лет.