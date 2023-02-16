Наталия Колыванова: «Мы осознали, сколько отзывчивых людей вокруг нас»

Даже небольшой вклад принесет пользу, считает исполнительный директор фонда «Пӗрле»

Почти год прошел с начала специальной военной операции на Украине. Тогда, в конце февраля 2022 года, практически сразу к помощи участникам СВО, беженцам с Донбасса, подготовке гуманитарных грузов для жителей ДНР и ЛНР подключился фонд «Пӗрле». Частичная мобилизация, объявленная в конце сентября, заставила фонд еще плотнее сконцентрироваться на поддержке наших бойцов. А Глава республики обозначил четкую позицию — сосредоточиться на оказании технологичной помощи мобилизованным, закупке необходимого оборудования для выполнения ими боевых задач. В таком плотном графике фонд продолжает работать и по сей день.

«Были моменты, особенно в начале мобилизации, когда мы работали «24 на 7», не было ни выходных, ни одного свободного часа, — вспоминает сейчас исполнительный директор Благотворительного фонда «Пӗрле», главный редактор газеты «Грани» Наталия Колыванова. — Приходилось решать не только вопросы закупки, большое количество бойцов к нам обращались со своими заботами, нуждами, и нам необходимо было это общение, чтобы понимать обстановку, знать, какая помощь необходима. При этом фонд практически в ежедневном режиме находился на связи с передовой, воинскими частями, республиканским военкоматом и отрабатывал заявки».

В таком же порядке ведется работа и сейчас, правда, благодаря поддержке волонтеров, объединившихся вокруг фонда, многие вопросы решаются гораздо быстрее и легче. По словам Наталии Колывановой, выстроен четкий процесс: перед тем как отрабатывать заявку, фонд обязательно связывается с командованием воинской части и получает подтверждение. Если речь идет о лекарствах, тогда делается запрос в санитарные подразделения, выясняется, что необходимо, в каком объеме и для каких целей.

«Нужно понимать, что, например, закупка высокотехнологичного оборудования требует времени. К тому же для квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения необходимы соответствующие аксессуары — аккумуляторы, переходники и прочие дополнительные устройства. То есть мы заботимся о том, чтобы наши бойцы максимально экономили время и могли выполнять те задачи, которые перед ними ставят», — объясняет исполнительный директор.

По словам Наталии Колывановой, период, который прошел с начала спецоперации, словно заново открыл для нее жителей республики. «У нас удивительно отзывчивые люди, — уверена она. — И это оценка не только моя. Многие говорят, что в Чувашии народ очень быстро поднимается, откликается на призыв о помощи. И действительно, с начала объявления акции «Своих не бросаем!» (с конца сентября 2022 года) в «Пӗрле» поступило порядка 40 млн рублей! Приобретено оборудование для наших бойцов на сумму более чем 32 млн рублей».

Свою лепту вносят как крупные предприятия, так и простые жители республики. В фонде вспоминают, как одной из первых на спецсчет благотворительной акции перечислила 10 тыс. рублей пенсионерка из Чебоксар Татьяна Петрова. И какая бы ни была сумма, даже самая незначительная, каждый вклад важен, считает Наталия Витальевна, ведь из маленьких ручейков образуется море.

Всего за неделю тогда поступило порядка 11 миллионов рублей. В числе первых внесли значительные суммы крупные предприятия республики: АО «ЭЛАРА», АО «Комбинат автомобильных фургонов», ОАО «ВНИИР-Прогресс», АО «АККОНД», АО СЗ «Стройтрест № 3». Словно по цепочке на акцию «Своих не бросаем!» откликнулись аграрии республики, Чувашская энергосбытовая компания, ООО ТК «Новочебоксарский», ООО «ГК «Эстет», Духовное управление мусульман Чувашии и многие другие.

Помощь идет не только денежная. Есть несколько предприятий, которые оказывают поддержку воинам-землякам уже готовой продукцией. В начале февраля, например, АО «ЛЕНТА» передало фонду для отправки на фронт 6 тыс. перчаток, 2 тыс. кровоостанавливающих жгутов и 220 мягких эвакуационных носилок. Ранее ООО «КЗСП» передало первой партии мобилизованных оборудование, навигаторы, дальномеры, тепловизоры, рации.

«Сколько месяцев в таком режиме работаем, а поток помощи не иссякает, причем работает не только «Пӗрле». С начала частичной мобилизации в Чувашии появились десятки волонтерских фондов, добровольческих объединений практически в каждом городе и районе республики. Мы осознали, сколько отзывчивых и добрых людей вокруг нас!» — отмечает Наталия Колыванова.

ЦИФРЫ

По данным Благотворительного фонда «Пӗрле», всего в рамках акции «Своих не бросаем!» собрано более 40 млн рублей. На оснащение мобилизованных граждан на 31 января приобретено необходимое высокотехнологичное оборудование на сумму более 32 млн рублей. В частности, закуплены и переданы воинским частям:

квадрокоптеры — 17,4 млн рублей,

тепловизоры (прицелы, монокуляры) и дальномеры — 4,2 млн рублей,

лекарственные средства — 2,9 млн рублей,

рации — 1,3 млн рублей,

приборы ночного видения — 1,1 млн рублей,

GPS-навигаторы — 543 тыс. рублей,

комплекты спутникового интернета — 911 тыс. рублей,

металлоискатели — 198 тыс. рублей,

бинокли — 86 тыс. рублей,

два автомобиля УАЗ — 2,6 млн рублей,

питьевая вода — 190 тыс. рублей.

На более чем 1,3 млн рублей осуществлена транспортировка гуманитарного груза для военнослужащих.

Сейчас все фонды, движения и объединения стараются работать в единой связке — созваниваются друг с другом, координируют свои действия для того, чтобы быстрее откликаться на запросы, чтобы одна заявка не отрабатывалась несколько раз и средства использовались эффективно. Если один фонд не может выполнить заявку, на помощь приходят другие. К тому же сообща легче, быстрее и безопаснее отправлять полезное оборудование в воинские части, посылки бойцам, гуманитарную помощь. По словам Наталии Витальевны, это и есть чувашская традиция ниме.

Подключаются к помощи нашим военнослужащим и общественные организации. Тесно сотрудничает с фондом «Пӗрле» Союз женщин Чувашии. В каждом районе есть отзывчивые помощницы и помощники, которые шьют, вяжут, делают маскировочные сети, окопные свечи, печи-буржуйки, ремонтируют «уазики» для отправки бойцам. «Никто никому директиву не дает — люди идут и делают, — говорит руководитель фонда. — Это реально человеческий отклик».

А сколько слов благодарности за такую техническую поддержку и за посылки, от которых веет родным домом, получает фонд от чувашских ребят с линии фронта! «Кто-то еще сомневается, читают ли солдаты детские письма? Читают! — заверяет Наталия Витальевна. — Даже мы, взрослые, не бываем такими душевными и искренними, как дети. Они вкладывают в конверты для солдат маленькие шоколадки, свои талисманы. Очень хорошо понимаю, почему у наших мужественных парней дрожат голоса, когда они читают детские письма, — это частичка мирной жизни, то, ради чего они сражаются»…

СПРАВКА «СЧ»

Связаться с фондом «Пӗрле» можно по телефону 44-00-72, федеральный номер: +7 (903) 358-00-72. «Если кто-то сразу не дозвонится, не переживайте, бывает, что мы заняты организационными моментами, отправкой груза, например, мы обязательно перезвоним», — предупредила директор фонда.

Принять участие в акции «Своих не бросаем!» и оказать финансовую помощь можно двумя способами:

1. Перечисления по реквизитам:

Некоммерческая организация «Фонд развития Чувашии «ПЕРЛЕ»

ОГРН 1202100003258

ИНН 2130218273

КПП 213001001

Расчетный счет № 40701810475000000143

в Чувашском отделении N8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

кор. счет 30101810300000000609

БИК 049706609

Код ОКПО 44104999

2. Для физических лиц перечисление можно сделать без комиссии по QR-коду или через Сбербанк-онлайн. Также можно внести наличные в любом отделении Сбербанка (с комиссией).

Вопрос — ответ

Все должно быть прозрачно

«Почему нельзя принести пожертвования в фонд наличкой?» — передали мы руководителю фонда вопрос наших читателей.

«Действительно, мы не принимаем наличные средства от населения. Потому что деятельность фонда должна быть открытой, прозрачной, — разъяснила Наталия Колыванова. — Должно быть понятно, сколько денег пришло, сколько израсходовано и на что». При этом в фонде понимают, что есть пенсионеры, у которых нет смартфона, кто и хотел бы помочь, но их смущает комиссия, которую они вынуждены платить в отделении банка операционисту. В таком случае Наталия Витальевна посоветовала пожилому человеку обратиться к любому сотруднику офиса — он поможет внести пожертвования через банкомат на счет банковской карты обратившегося и провести платеж. В таком случае комиссия взиматься не будет.

В тему

По-прежнему нужна гуманитарная помощь жителям присоединившихся к России территорий, беженцам в пунктах временного размещения, развернутых в нашей республике. Нуждаются в поддержке сейчас и дети с проблемами здоровья из Горловки (ДНР), которые благодаря проекту фонда «Время помогать» каждые три недели приезжают на реабилитацию в нашу республику. Перечислить пожертвования также можно на специальный счет «Чувашия — Донбассу» по QR-коду фонда «Пӗрле».