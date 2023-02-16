Пять фур с гуманитарным грузом выехали из Чувашии в Мариуполь

Пять больших фур выехали воскресным утром из Чебоксар в направлении Мариуполя. Повезли они подарки нашим бойцам накануне Дня защитника Отечества — те, что помогут сражаться и скрасят военно-полевой быт.

Перед отправкой на площадке у «Контура» водители проверяли рации: связь в дороге должна работать без сбоев. И, по традиции — кто скотчем кто проволокой — прикрепляли к кабинам флаги Чувашии и России.

«К празднику успеем, за двое суток, я думаю, доберемся до места. В прошлый раз, в конце января, как раз за это время доехали», — говорит уже установивший флаги водитель из Алатыря Владимир Масалев. И чуть поеживаясь на холодном февральском ветру добавляет: «В Мелитополе сейчас тепло, наверное. Три недели назад снега уже не было»…

Сам гуманитарный караван сформирован по принципу матрешки. В каждой фуре «пассажирами» поехали еще два-три транспортных средства. Это и обычные УАЗики, и грузопассажирские «буханки», и санитарные автомобили. Последние, по словам Главы Чувашии Олега Николаева, попросили привезти бойцы из Чувашии — на таких спецмашинах гораздо удобнее эвакуировать раненых. «Всего мы сейчас передаем 14 машин высокой проходимости, — уточнил Николаев. — Плюс к тем тридцати, что были отправлены раньше».

Справка «СЧ» В формировании колонны гуманитарного груза приняли участие инициативные группы волонтеров, предприятия и организации из Красноармейского, Вурнарского, Алатырского, Комсомольского, Яльчикского и Канашского районов. Свой вклад внесли Минздрав республики, администрация г. Чебоксары, Союз женщин Чувашии. А Фонд «Перле» передал участникам спецоперации банные печи, эвакуационные носилки, тепловизоры, перчатки и много других нужных вещей.

Машины-«пассажиры» в свою очередь под самые крыши заполнены гуманитарным грузом: от тепловизоров, инструментов и банных печей до лекарств, тушенки и шоколадок. Для бойцов последнее отнюдь не баловство, а очень даже полезный продукт. «Наши парни, что сейчас на передовой, мне рассказывали — когда на боевое задание идешь, обедом тебя, понятно, никто не покормит, — сообщил корреспонденту «СЧ» водитель Виталий Осипов из села Красноармейское. — А отломишь кусочек шоколадки, съешь — и сил сразу прибавилось».

Целую фуру собрал в дальний путь Вурнарский муниципальный округ. Список груза примерно тот же, что отправляли в январе из Канаша. Две машины: отремонтированные, покрашенные и дополненные приваренными багажниками. Плюс к ним — два прицепа. «Их мы отправляем, чтобы повысить коэффициент полезного действия автомобилей, — говорит представитель волонтерской группы «ZOV Вурнары» Артур Михайлов. — Ведь на прицепах можно больше груза перевозить — и боеприпасы, и стройматериалы, и дрова, и многое другое».

Погрузили в вурнарскую фуру и стройматериалы, и запчасти к машинам. А еще — печки-буржуйки, что смастерили сельские умельцы. И, конечно, продукты — и от местных предприятий, и от жителей района: продукты для бойцов они собирали в установленные в магазинах «Коробки добра».

Денис Спирин,

глава администрации города Чебоксары: «В формировании гуманитарного груза чебоксарцы принимали самое активное участие. В школах дети писали письма бойцам, общественные организации собирали все необходимое для участников спецоперации — теплые вещи, матрасы, продукты питания и многое другое. Помогли и транспортом: сейчас от города мы отправляем четыре машины повышенной проходимости, в ближайшее время планируется отправить еще как минимум три».

Цепочка добрых дел отлажена. Но так было не всегда.

«Началось все с того, что один из наших бойцов попросил прислать тактическую разгрузку (специальный жилет с множеством карманов, помогающий снизить нагрузку на позвоночник. — Прим. ред.). Они тогда 3-4 тысячи рублей стоили, — вспоминает еще один представитель «ZOV Вурнары» Дмитрий Яковлев. — Решили мы разгрузки на всех ребят закупить. Прикинули — по деньгам не так мало получается. И объявили сбор средств. Не сразу набрали нужную сумму: кто-то сомневался, кто-то думал, расспрашивал… А потом дело пошло».

Сейчас в вурнарской волонтерской группе более пяти тысяч человек. И сработали они четко. «Машины полностью загружены и даже перегружены, — говорит Артур. — Так было и в прошлый раз — груза оказалось так много, что в машину не влезли мешки с картошкой. И тогда волонтеры из нашей группы загрузили картошку в прицеп к своему автомобилю и вместе с колонной поехали в Мелитополь».

— А не страшно им было ехать? Ведь можно и под обстрел попасть? — поинтересовался корреспондент «СЧ».

— Да нет, маршруты колонн с гуманитарным грузом всегда выстраиваются с учетом мер безопасности, — успокоил Артур. — Да и сам Мелитополь сейчас в зеленой, относительно безопасной зоне. Так что в прошлый раз доехали спокойно. И в этот раз, надеюсь, будет так же.

Спокойной и удачной дороги пожелал участникам автокаравана и Глава Чувашии Олег Николаев. «В колонне, которую мы отправляем в честь Дня защитника Отечества, более 350 наименований различного груза — это и оборудование, и продукты питания, и вещи первой необходимости, которые пригодятся как самим бойцам, так и жителям Донбасса», — сообщил он. А еще Олег Николаев порадовался тому, что движение «Все для Победы» стало в республике по-настоящему массовым, — участвуют в нем и простые граждане, которые вяжут носки, рукавицы, приносят необходимые вещи, и индивидуальные предприниматели, колхозы, предприятия, и школьники, которые пишут письма участникам спецоперации.

«Внимание и забота неравнодушных людей придадут уверенности и мужества нашим бойцам, — подчеркнул Глава Чувашии. — Это поможет им в решении и локальных боевых задач, и самой главной задачи — как можно быстрей вернуться к нам с победой!»

Между тем

В воскресенье 14 бойцов, мобилизованных из Чувашии, после краткого отпуска отправились из Чебоксар в места боевой дислокации для выполнения задач СВО, сообщает Чувашинформ. К месту службы их доставят на транспорте, выделенном руководством Чувашии. А в начале февраля из отпуска в зону спецоперации вернулись еще 15 военнослужащих. Отправляли бойцов из республиканского военкомата, по традиции собрали им в дорогу подарки.