Проект по защите бездомных животных в Чувашии получил президентский грант

Доброму сердцу — преданный друг

«Щенки — в добрые руки!», «Альма ищет дом, ей нужен человек», «Мечтаю о теплом уголке и собственной миске» — за каждым таким объявлением скрывается душещипательная история маленького существа, по каким-то причинам оказавшегося на улице в холоде и голоде. Кто-то из хвостатых убежал с поводка и потерялся, кого-то бросили хозяева, другие уже родились бездомными. Чем поможет обездоленным кошкам и собакам стартовавший в Чебоксарах проект «Доброму сердцу — преданный друг», выигравший президентский грант, рассказали «СЧ» в благотворительном фонде защиты бездомных животных «Дог 24».

«Если жители города заприметят бродячую собаку или кошку, то могут позвонить к нам на горячую линию и оставить заявку на стерилизацию (или кастрацию) и дальнейшую передержку животного в течение 10 дней, — разъяснила нам администратор фонда по общим вопросам Валерия Ладонина. — Ветврачи клиники, с которой мы сотрудничаем, проведут обследование животного, операцию и оставят его в стационаре на восстановление». На это, по словам Валерии, и предусмотрены выделенные фонду грантовые средства. Если же животному потребуется дополнительное лечение, медикаменты, питание, то объявляется сбор, и к спасению братьев меньших подключаются неравнодушные люди.

Ну а пока животное восстанавливается после операции, фонд пытается сделать все возможное, чтобы пристроить шариков и мурок в добрые руки, даже если не насовсем, то хотя бы на передержку. По проекту за десять дней волонтеры должны провести как минимум две пиар-акции, также запланированы выставки-показы — а вдруг посетители присмотрят себе среди пушистиков верного друга.

В поисках новых хозяев для участников проекта члены организации размещают фотографии и посты в соцсетях фонда, распространяют информацию на личных страничках, новостных каналах СМИ, подключают знакомых, делятся историями с чебоксарским Муниципальным приютом для животных без владельцев «Право на жизнь» и другими сообществами. К слову, в республике сегодня есть по меньшей мере три некоммерческие организации, помогающие обездоленным животным. И каждая из них на своем месте и со своей командой активистов вносит вклад в общее дело, которое заключается в том, чтобы гуманным способом сократить численность хвостатых бродяжек.

Если у организаторов доброго дела все-таки не получится отыскать для найденышей новый дом в десятидневный срок, то их придется снова отпустить на улицу. Во всяком случае, собачек и кошек в клинике простерилизуют, заверила нас Валерия, и в будущем они не дадут нового потомства, удел которого, как правило, гибель или такая же бродячая жизнь.

ЛИЛИЯ ЧЕНАКИНА,

основатель и председатель благотворительного фонда защиты бездомных животных «Дог 24»: «Многие люди может и хотели бы приютить у себя бездомное животное, но боятся трудностей, не знают, что и как делать. Сегодня есть сообщества, группы волонтеров, фонды, готовые поддержать и подсказать, как нужно действовать, в какую клинику обратиться, где организовать сбор, если, например, животному требуется срочное лечение или особый уход. Хотелось бы, чтобы отзывчивые люди, готовые взять на себя заботу об обездоленных братьях меньших, знали, что они не одни, что есть люди, которые помогут им и добрым словом, и делом».

«Мы изучали подобный опыт в соседних регионах и отметили, что многие брошенные животные благодаря такой помощи обрели новый дом. По проекту нам нужно охватить минимум 60 кошек или собак, но мы рассчитываем помочь как можно большему числу животных», — поделилась планами своей неутомимой команды Валерия Ладонина.

Кстати, авторы проекта — люди самых разных профессий, объединившиеся однажды в инициативную группу энтузиастов, чтобы помогать бездомным животным. Первое время активисты брали к себе усатых-полосатых, лечили их в ветклиниках за свой счет, искали помощников, спонсоров, но бесконечно так продолжаться не могло: усилий затрачивалось невероятно много, а средств для помощи четвероногим друзьям как всегда не хватало. Поэтому волонтеры решили зарегистрироваться как НКО (некоммерческая организация), чтобы с одной стороны наладить внутри сообщества более эффективную работу, а с другой — попробовать получить поддержку. Так появился благотворительный фонд защиты бездомных животных «Дог 24». А в прошлом году с помощью Инкубатора для НКО Чувашской Республики участники фонда подготовили проект, подали его на конкурс Фонда президентских грантов и вошли в число победителей.

Проект стартовал с начала февраля этого года, и через стационар уже прошла дюжина бездомышей. Для них сейчас подыскивают хозяев. Познакомиться с потенциальными питомцами можно в группе ВКонтакте «Пристрой и помощь животным». Большинство из них, кстати, кошки. И это, между прочим, хороший «звонок». Ведь наверняка чебоксарцы уже подмечали на улицах бездомных собак с цветными бирками на ушах. Это означает, что песик стерилизован, привит от бешенства и выпущен обратно на волю. Такую процедуру ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками, известный как «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат», — Авт.) проходят подопечные муниципального приюта. Однако нагрузка на учреждение все еще очень большая, поэтому помощь НКО тут как нельзя кстати.

По словам председателя фонда «Дог 24» Лилии Ченакиной, первая ласточка есть — проект запущен и активно набирает обороты. Но уже сейчас волонтеры задумываются о его продолжении и расширении, возможно, и в других городах и районах. «Стоит попытаться, ведь так мы спасем гораздо больше животных!» — уверена Лилия.

СПРАВКА «СЧ» Чтобы бездомное животное попало в проект «Доброму сердцу — преданный друг», нужно позвонить на горячую линию фонда «Дог 24»:

8-917-650-07-60 , 8-906-130-47-98 . С фотографиями очаровательных пушистиков, попавших в проект, можно познакомиться на страничке фонда в ВКонтакте.

МЕЖДУ ТЕМ

Нужен новый приют

В администрации Чебоксар на днях обсудили проблемы муниципального приюта для животных без владельцев. По данным городского управления ЖКХ и благоустройства, в приюте сейчас находятся 402 собаки, и это почти в два раза больше положенного (помещения рассчитаны на 245 особей). Столичная администрация начала проектирование нового приюта, который сможет взять на попечение 500 собак и 100 кошек. Проект готов, решается вопрос об источниках финансирования строительства.

К сведению, в прошлом году на мероприятия по обращению с бездомными животными в Чебоксарах направлено 8,3 млн рублей. Средства пошли на отлов и содержание 293 собак, вакцинацию их от бешенства, стерилизацию, маркировку и возврат на прежние места обитания, также ремонтировались вольеры, устанавливались ограждения. В этом году на работу с бездомными животными в столице республики выделяется 6,86 млн рублей.