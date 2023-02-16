В Вурнарах расследуют избиение ребенка собственной матерью

Подробности инцидента агентству «Чувашинформ» прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Чувашии Алевтина Федорова. Она сообщила, что после поступления информации об инциденте с 6-летним мальчиком были незамедлительно направлены все необходимые запросы в надзорные органы, а главное — приняты все меры для сохранения здоровья ребенка и его безопасности. Сейчас пострадавший малыш находится на лечении в РДКБ, и он действительно серьезно пострадал от рук собственной мамы.

О семье, где произошел вопиющий случай, известно, что она ранее состояла на профилактическом учете, но затем ее с учета сняли. Сейчас другие дети находятся не в семье, МВД ведет свои проверочные мероприятия. Виновная однозначно будет привлечена к ответственности, ребенок является инвалидом с детства, и сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

После госпитализации ребенка информация о ЧП появилась в телеграм-чатах, и, возможно, будет дана и правовая оценка действиям лиц, разместившим фотографии малыша в открытом доступе в интернете, что само по себе является нарушением не только закона, но и принятых норм морали.

В Следственном комитете раскрыли и новые подробности вопиющего инцидента в Вурнарах. По версии следствия, жизнь малыша в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года была похожа на кошмар. Родная мать неоднократно наносила ему побои. Сейчас пострадавший ребенок под присмотром врачей и родной бабушки.