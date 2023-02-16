ГК ТЭП выведет Чувашскую Республику в рейтинг самых экологически развитых регионов страны

Сегодня Глава Чувашской Республики Олег Николаев выступил с отчетом о деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2022 год. В мероприятии участвовала генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская и исполнительный директор ЧЭСК Дмитрий Константинов.

В отчете нашли отражение основные результаты, направленные на повышение качества жизни граждан, укрепление экономического, инвестиционного потенциала региона, реализации национальных целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

Группа компаний Трансэнергопром как стратегический партнер республики, инвестор и крупный работодатель поддерживает направления развития субъекта. Напомним, что компания инвестировала более 123 миллионов рублей в цифровизацию и развитие энергокомплекса Чувашии 2022 году. Особое внимание уделяется повышению стандартов качества обслуживания клиентов, в связи с чем в каждом офисе компании были установлены информационные терминалы с функцией оплаты и приема показаний прибора учета электроэнергии, обновлены сами офисы межрайонных отделений. Помимо этого, индивидуальные приборы учета с автоматической системой сбора показаний и функцией контроля качества напряжения были установлены у свыше 6 тысяч абонентов компании.

ГК ТЭП планирует масштабировать в текущем году проекты по развитию электрозаправочной инфраструктуры не только в Чебоксарах, но и в других муниципалитетах, помогая республике войти в рейтинг самых экологически развитых регионов страны.

«Мы работаем в тесном контакте с Правительством республики, реализуем совместные проекты во благо жителей региона. 2023 год обещает быть для нас еще более насыщенным. В рамках заключенного Соглашения с Правительством Чувашии в планах у компании выполнение новых инвестиционных программ на объектах энергетической инфраструктуры промышленных предприятий, строительство электрозаправочной инфраструктуры и энергоцентров, открытие собственного колл-центра и ЕИРЦ. Развитие и благополучие Чувашии — наш приоритет как ответственной компании — гарантирующего поставщика электрической энергии на территории», — отметила генеральный директор ГК ТЭП Елена Климашевская.