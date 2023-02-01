Чувашский национальный музей объявил об открытии эндаумент-фонда

«Прокопий» поддержит культуру

В России основная деятельность музеев финансируется государством. Для поддержки крупных общественно значимых проектов они привлекают средства грантов и меценатов — но чаще всего это разовые вливания. Сегодня существует и более стабильный способ внебюджетного финансирования, который обеспечивает постоянный доход и дает возможность длительное время поддерживать важные начинания — это эндаумент.

Что же такое эндаумент и чем он отличается от других фондов? Об этом музейщики рассказали коллегам, журналистам и потенциальным партнерам в рамках пресс-конференции. Если в других случаях собранные целевые средства непосредственно используются по назначению, то в эндаументе так называемое «тело капитала» передается управляющей компании, которая его инвестирует, а уже полученный от этого доход направляется на музейные нужды. По такому принципу работает, например, фонд Нобеля — на премии направляются только проценты, полученные с активов фонда.

В нашей стране эндаумент-фонды есть у многих университетов, а также у крупных музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей и Третьяковка, а из региональных музеев только у четырех (в Омске, Томске, Красноярске и Владивостоке), так что на европейской территории России ЧНМ, можно сказать, первый, кто внедряет эту практику.

Как рассказывает директор фонда «Прокопий» Татьяна Давыдова, приоритетом в его работе станет главное культурное богатство чувашского народа — его вышивка. Средства будут направляться на пополнение коллекции музея, поддержку мастеров, образовательную и просветительскую деятельность Национальной школы чувашской вышивки. Имя основателя знаменитой купеческой династии Ефремовых фонд получил неспроста: купцы заботились о городе, строили церкви, помогали больницам и школам, оплачивали учебу и даже содержали за свой счет учениц из бедных семей, самой известной из которых была Ольга Шестипалова (будущая звезда чувашского театра Ольга Ырзем).

Сотрудники музея надеются, что примеры местного купечества вдохновят современных меценатов, ведь без их активной поддержки не обойтись: чтобы фонд заработал, создателям необходимо за ближайший год собрать целевой капитал в размере не менее 3 млн рублей. «Мы начнем с массового фандрайзинга — поучаствовать в создании капитала смогут как организации, так и обычные люди, неравнодушные к музею и чувашской культуре», — объясняет директор музея Ирина Меньшикова. Вклад в формирование фонда — это способ почувствовать свою причастность к судьбе родной культуры, возможность поддержать ее развитие.

«У музея нет ничего своего — изначально он создавался силами людей, живущих на этой территории. И сегодня я хочу вернуть себе возможность участвовать в его жизни. Я хочу видеть здесь интересных людей, приглашать гостей и показывать им уникальные экспонаты, которых нигде больше нет, хочу, чтобы музей был местом общения городского и республиканского культурного сообщества. А для этого ему нужна определенная свобода, которую не всегда дает бюджетное финансирование», — комментирует руководитель Агентства территориального развития Этнер Егоров.

Инструменты, которыми располагает музей (они начнут работать уже к концу марта), позволят делать как разовые взносы (и большие, и минимальные, от 50 рублей), так и вносить желаемую сумму ежемесячно по подписке. Наиболее крупные доноры войдут в совет по управлению целевым капиталом. Фонд будет работать не в структуре самого музея, а при специально созданной НКО, что позволит привлекать также грантовые средства (большинство грантов в сфере культуры сегодня рассчитаны именно на некоммерческие организации).

В музее прекрасно осознают возможные риски — и свой небольшой опыт в сфере фандрайзинга, и невысокий уровень доходности, и непростые времена, в которые у людей, кажется, есть и более насущные проблемы, чем поддержка культуры — но и верят в свои силы. Сотрудники прошли обучение по специальной программе в Московской школе экономики «Сколково», имеют за плечами ряд успешно реализованных проектов. А если говорить об исторических обстоятельствах, то ведь создавался музей (тогда еще — Центральный чувашский) тоже в непростые времена. Еще шла Гражданская война, голод в Поволжье, но когда объявили День помощи музею, удалось собрать 21 млн рублей, что даже при тогдашних темпах инфляции было суммой немалой.

«Мы уверены, что Чувашский национальный музей достиг соответствующего уровня развития и созрел для этой амбициозной задачи. И это стимулирует нас сделать свою работу безупречно, чтобы стать примером для следующих по этому пути», — утверждает Ирина Меньшикова.