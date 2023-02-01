Чувашский национальный музей объявил об открытии эндаумент-фонда

Автор: Мария ГотлибВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Директор музея Ирина Меньшикова, несмотря на напряженный график руководителя учреждения, тоже оканчивает профильное обучение в «Сколково». Эндаумент — шанс для музея выйти на новый этап развития. Фото Валерия Панфилова

«Прокопий» поддержит культуру

В России основная деятельность музеев финансируется государством. Для поддержки крупных общественно значимых проектов они привлекают средства грантов и меценатов — но чаще всего это разовые вливания. Сегодня существует и более стабильный способ внебюджетного финансирования, который обеспечивает постоянный доход и дает возможность длительное время поддерживать важные начинания — это эндаумент.
Что же такое эндаумент и чем он отличается от других фондов? Об этом музейщики рассказали коллегам, журналистам и потенциальным партнерам в рамках пресс-конференции. Если в других случаях собранные целевые средства непосредственно используются по назначению, то в эндаументе так называемое «тело капитала» передается управляющей компании, которая его инвестирует, а уже полученный от этого доход направляется на музейные нужды. По такому принципу работает, например, фонд Нобеля — на премии направляются только проценты, полученные с активов фонда.

В 2019 году ученый секретарь ЧНМ Татьяна Давыдова с проектом создания фонда целевого капитала стала победителем программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина и прошла обучение в «Сколково». Теперь она возглавляет фонд «Прокопий». Фото Валерия Панфилова

В нашей стране эндаумент-фонды есть у многих университетов, а также у крупных музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей и Третьяковка, а из региональных музеев только у четырех (в Омске, Томске, Красноярске и Владивостоке), так что на европейской территории России ЧНМ, можно сказать, первый, кто внедряет эту практику.
Как рассказывает директор фонда «Прокопий» Татьяна Давыдова, приоритетом в его работе станет главное культурное богатство чувашского народа — его вышивка. Средства будут направляться на пополнение коллекции музея, поддержку мастеров, образовательную и просветительскую деятельность Национальной школы чувашской вышивки. Имя основателя знаменитой купеческой династии Ефремовых фонд получил неспроста: купцы заботились о городе, строили церкви, помогали больницам и школам, оплачивали учебу и даже содержали за свой счет учениц из бедных семей, самой известной из которых была Ольга Шестипалова (будущая звезда чувашского театра Ольга Ырзем).

Пополнение этнографических коллекций музея уникальными старинными вещами возможно и сегодня. Например, в этом году в фонд музея приобретен редкий экспонат — покрывало невесты в прекрасной сохранности. На такие цели и планируется использовать средства фонда. Фото Марии Готлиб

Сотрудники музея надеются, что примеры местного купечества вдохновят современных меценатов, ведь без их активной поддержки не обойтись: чтобы фонд заработал, создателям необходимо за ближайший год собрать целевой капитал в размере не менее 3 млн рублей. «Мы начнем с массового фандрайзинга — поучаствовать в создании капитала смогут как организации, так и обычные люди, неравнодушные к музею и чувашской культуре», — объясняет директор музея Ирина Меньшикова. Вклад в формирование фонда — это способ почувствовать свою причастность к судьбе родной культуры, возможность поддержать ее развитие.
«У музея нет ничего своего — изначально он создавался силами людей, живущих на этой территории. И сегодня я хочу вернуть себе возможность участвовать в его жизни. Я хочу видеть здесь интересных людей, приглашать гостей и показывать им уникальные экспонаты, которых нигде больше нет, хочу, чтобы музей был местом общения городского и республиканского культурного сообщества. А для этого ему нужна определенная свобода, которую не всегда дает бюджетное финансирование», — комментирует руководитель Агентства территориального развития Этнер Егоров.

Объявление о создании фонда музей приурочил к своему сто второму дню рождения. По этому случаю состоялся обмен подарками, друзья музея получили роскошный альбом о его истории, вышедший в конце прошлого года. Фото Национального музея

Инструменты, которыми располагает музей (они начнут работать уже к концу марта), позволят делать как разовые взносы (и большие, и минимальные, от 50 рублей), так и вносить желаемую сумму ежемесячно по подписке. Наиболее крупные доноры войдут в совет по управлению целевым капиталом. Фонд будет работать не в структуре самого музея, а при специально созданной НКО, что позволит привлекать также грантовые средства (большинство грантов в сфере культуры сегодня рассчитаны именно на некоммерческие организации).
В музее прекрасно осознают возможные риски — и свой небольшой опыт в сфере фандрайзинга, и невысокий уровень доходности, и непростые времена, в которые у людей, кажется, есть и более насущные проблемы, чем поддержка культуры — но и верят в свои силы. Сотрудники прошли обучение по специальной программе в Московской школе экономики «Сколково», имеют за плечами ряд успешно реализованных проектов. А если говорить об исторических обстоятельствах, то ведь создавался музей (тогда еще — Центральный чувашский) тоже в непростые времена. Еще шла Гражданская война, голод в Поволжье, но когда объявили День помощи музею, удалось собрать 21 млн рублей, что даже при тогдашних темпах инфляции было суммой немалой.
«Мы уверены, что Чувашский национальный музей достиг соответствующего уровня развития и созрел для этой амбициозной задачи. И это стимулирует нас сделать свою работу безупречно, чтобы стать примером для следующих по этому пути», — утверждает Ирина Меньшикова.

Опубликовано: 15 февраля 2023 г.


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