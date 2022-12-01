В Чебоксарах определили места для запуска фейерверков

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Непременный атрибут новогодних праздников — всевозможные салюты и петарды. Но запускать их разрешено далеко не везде. Где именно в Чебоксарах это делать можно, на днях определила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Утвержден список из 49 специальных площадок, на которых жители столицы республики могут запускать пиротехнику I-III классов опасности: бенгальские огни, фонтаны «безопасного огня», хлопушки, петарды и батареи салютов.

«Запуск салютов рядом с домами, офисами может стать причиной пожара и привести к трагедии. Специальные площадки обеспечивают безопасные радиусы применения пиротехники на территории города. Призываю жителей Чебоксар быть осторожными и соблюдать правила безопасности особенно в новогоднюю ночь», — прокомментировал это решение глава администрации города Денис Спирин.
Опубликовано: 22 декабря 2022 г.


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