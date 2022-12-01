ЦУР Чувашии в 2022 году выявил около десятка фейков в соцсетях

О том, что наша страна подверглась самой массовой информационной атаке в истории, сообщили в ходе пресс-конференции «Итоги работы по противодействию фейковой информации», которая прошла в МИА «Россия сегодня». В ней приняли участие генеральный директор АНО «Диалог Регионы», компании-основателя фактчекинговой платформы «Лапша Медиа» Владимир Табак, представители органов власти, глав субъектов страны.

Владимир Табак сообщил: более 60% пользователей сети сталкиваются с фейками не реже раза в неделю. Причём ложная информация всё чаще преподносится очень правдоподобно, что размывает границу доверия пользователя к каналам коммуникации и подчеркивает необходимость устранения недостоверных данных. В этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества: органов власти, молодежи, представителей СМИ, вузов, экспертных сообществ. «Лапша Медиа» сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками. С момента запуска платформы поступило более 85 тысяч запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог».

Начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что общество стало осознавать это явление и осторожно взаимодействовать с фейковой информацией.

«Тема фейков не является новой, вбросы были во все времена, но отличались локальным характером. Сегодня интернет-среда дает возможность для их быстрого распространения. 79% населения России считают это опасным явлением. Закон о борьбе с фейками был принят в 2019 году, а впервые о проблематике общественного договора, связанного с борьбой с фейками, заговорили в марте 2021 года, и уже в октябре по инициативе «Диалога» был подписан меморандум по борьбе с фейками в Интернете. Сейчас фактчекинг со стороны участников меморандума — один из самых эффективных инструментов по борьбе с недостоверной информацией», — прокомментировала Татьяна Матвеева.

Как сообщают аналитики Центра управления регионом Чувашской Республики, в 2022 году было выявлено всего восемь недостоверных сообщений. Из них большая часть касалась темы специальной военной операции и частичной мобилизации. Остальные фейки касались сфер ЖКХ, благоустройства и разного рода происшествий.

«Ситуация с распространением фейков в Чувашии спокойная. В основном, недостоверная информация публиковалась в соцсетях и телеграм-каналах. Один из ярких примеров — чудовищный ураган, который якобы прошёлся по республике этим летом и унёс более 60 домов. Видео распространялось не только на региональном, но и на федеральном уровне. Был оперативно проведен фактчекинг», — пояснила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в 6 раз. Так, в 2022 году количество уникальных фейков в России достигло 3,7 тысяч, а число их упоминаний превысило 9,3 млн.