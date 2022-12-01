Опубликован рейтинг управляющих компаний Чебоксар

Теперь жители города знают, чей сервис лучше

Специалисты компании Doma.ai — платформы для автоматизации УК и ТСН — составили рейтинг управляющих компаний Чебоксар в партнерстве с Чувашским отделением Сбербанка. Он основан на оценке горожан, данных из открытых источников и анкетировании компаний. По мнению экспертов, это позволит УК повысить качество сервиса и усилить свою позицию на рынке.

Итоговый балл, а значит и место в рейтинге, состоит из суммы набранных очков: по опросам жителей, после проверки баз ГИС ЖКХ, судов, оценки уровня цифровизации процессов работы и удобства предоставления услуг. Анкету и методику расчета разрабатывали эксперты сферы ЖКХ.

Собственники недвижимости оценивали работу и скорость аварийной службы, качество информирования, чистоту территории и подъездов, благоустройство, состояние детских площадок, удобство передачи показаний счетчиков, а также раскрытие информации о расходах и другие параметры.

«Идея пришла к нам около года назад. Все это время мы собирали заявки и тщательно проверяли участников рейтинга. Хотелось создать полезный инструмент и для жителей, и для управляющих компаний, — рассказывает Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai. — Для последних потеря дома — почти трагедия, поэтому, чтобы не допускать таких ситуаций, лучше заранее узнать, довольны ли жители, и скорректировать работу, если это необходимо. К тому же, из нашего рейтинга можно понять, что конкретно нравится или не нравится собственникам».

Виктор Кочетков, руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главный государственный жилищный инспектор Чувашской Республики: «Одна из ключевых задач Госжилинспекции – это не только контроль за деятельностью управляющих компаний, но и доведение до населения Чувашии правдивой и честной информации о работе УК. В течение 2022 года мы активно работали над формированием рейтинга управляющих организаций с учетом мнения жителей региона. Мы рассматриваем разные варианты развития данного проекта и признательны компании Doma.ai за разработку удобной и эффективной платформы. В следующем году Госжилинспеция консолидирует все лучшие практики и представит комплексный рейтинг УК в партнерстве с Doma.ai» Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Наше партнерство с компанией Doma.ai помогло дать жителям Чебоксар еще один полезный цифровой сервис. Он позволит сделать работу организаций в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством прозрачнее и понятнее для горожан»

В качестве поощрения для лидеров списка предусмотрен специальный знак качества, который можно разместить на официальном сайте управляющей компании. Также запланирована публикация результатов в региональных СМИ.

С рейтингом можно ознакомиться на сайте https://www.рейтинг-ук.рф