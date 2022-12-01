В Чувашии елки взяли под охрану

В преддверии новогодних праздников начинается настоящий «сезон охоты» на хвойных красавиц. Рейды по их охране уже начались и продолжатся они в республике до 10 января 2023 года. Места возможной незаконной вырубки хвойных деревьев государственные лесные инспектора патрулируют совместно с сотрудниками МВД по Чувашской Республике.

«Нарушителей ждут внушительные штрафы, многократно превышающие стоимость самой елки. А тех, кто планирует открыть «новогодний бизнес», организовав реализацию нелегальных елок, ожидает более суровое наказание», — напомнил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

Кроме оплаты штрафов, нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то его действия влекут за собой уголовную ответственность.