На подготовку к новогодним праздникам денег из бюджета не брали

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сообщил корреспонденту ТАСС. По его словам, подготовка к Новому году в республике прошла без привлечения дополнительных средств из бюджета.

«Мы справились без дополнительных затрат, поскольку ранее закупленные украшения монтировались за счет текущих затрат и в рамках безвозмездного участия как сотрудников ведомственных, так и коммерческих предприятий, — рассказал он. — В итоге получилось создать красивый антураж и хорошее настроение».

Олег Николаев подчеркнул, что все деньги, сэкономленные на подготовке к празднику, пойдут в резервный фонд для поддержки семей мобилизованных и самих военнослужащих. И добавил также, что новогодние праздники для детей в республике никто не отменял.

Опубликовано: 15 декабря 2022 г.


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