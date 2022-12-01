Глава Чувашии посоветовал молодым ученым действовать активнее

От идей — к полезным технологиям

Разработку автоматических выключателей на токи до 1000 ампер, которые можно использовать на энергообъектах Арктики, мехатронный профилограф для измерения профиля поверхности и построения ее 3D-модели, программу управления автомикроскопом, что поможет точнее устанавливать диагнозы больным животным, и многие другие свои научные работы презентовали молодые изобретатели и исследователи на выставке, посвященной Десятилетию науки и технологий.

Она открылась в Чувашском государственном институте гуманитарных наук и предваряла встречу Главы Чувашии Олега Николаева с молодыми учеными. Руководитель региона с большим интересом осмотрел выставку, каждому из участников дал совет, как претворить в жизнь ту или иную идею, и взял на заметку самые перспективные разработки.

«Всегда с большим удовольствием общаюсь с молодежью, и особенно когда молодые люди увлечены таким важным делом, как наука», — обратился он потом к молодым ученым, собравшимся в актовом зале института. Назвав себя человеком практичным, заметил, что как руководитель региона заинтересован, чтобы идеи молодых ученых как можно быстрее превращались в конкретные технологии, которые использовались бы в производстве, сельском хозяйстве, медицине или другой сфере и приносили реальную пользу республике и ее жителям.

Такая мотивация, по словам Олега Николаева, отвечает задачам, поставленным Президентом России, и здорово ложится в повестку сегодняшней ситуации. «Говоря о технологическом суверенитете, идентичности страны, мы должны понимать, что это взаимосвязанные действия практически по всем направлениям нашей жизнедеятельности: и в машиностроении, и в химическом производстве, и в вопросах сохранения национальной культуры и воспитания подрастающего поколения», — сказал Николаев. И наука тут играет большую роль. Научный подход в преодолении кризисных явлений позволит быстрее адаптироваться под современные реалии и получить максимальный эффект за меньшие ресурсы. «Не стоит упускать такие возможности. Надо действовать здесь и сейчас!» — вдохновил Олег Алексеевич, пообещав ученым поддержку…

О том, как сегодня в целом развивается наука в Чувашии, рассказал руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. В частности, он отметил, что в наших вузах растет число аспирантов, порядка 150 молодых специалистов, работающих в высших образовательных учреждениях, занимаются научной деятельностью. Сами же ученые рассказывали не только о своих успехах, но и о том, что помогло им на этом пути: мудрые наставники и научные руководители, грантовая поддержка Президента страны и, конечно, ощутимая помощь республики и родного вуза.