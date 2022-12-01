Команда лицея № 3 второй год подряд выигрывает престижные киберспортивные соревнования

В Москве завершился LAN-финал пятого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, в которой отличные результаты показала команда

лицея № 3.

Соревнования, организованные Федерацией компьютерного спорта России, проходили в стенах спорткомплекса Yota Arena, сообщили в Управлении образования администрации Чебоксар. За победу в киберспортивном турнире боролись лучшие сборные со всей страны. Также коллективы сражались за приз в один миллион рублей и возможность стать героями фильма от студии RuHub.

Соревнования проходили в пяти дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время.

По итогам турнира абсолютным чемпионом стала сборная чебоксарского лицея № 3, которая по сумме всех видов программы набрала 275 очков. Наша команда второй год подряд стала победителем престижных киберспортивных соревнований.