В Чувашии продолжаются работы по ликвидации последствий стихии

Ситуация находится под постоянным контролем Главы республики Олега Николаева.

Как он пишет в своем телеграм-канале, «благодаря действиям 98 аварийно-восстановительных бригад восстановлено подключение более 80% поврежденной сети. Организованы оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и аварийных бригад районных электросетей. Работы продолжаются на самых сложных оставшихся участках в Вурнарском и Ибресинском районах».

Восстановлено электроснабжение в Аликовском и Батыревском, Чебоксарском районах. Для расчистки пролетов линий (это 10-15 км) от поваленных и угрожающих падением деревьев в труднопроходимой лесистой местности подключена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. На оставшихся объектах задействованы аварийно-восстановительные бригады в том числе из Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей и республики Мордовия. Организована работа оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и аварийных бригад районных электросетей.

Устранение последствий аварий – главная забота муниципальных администраций. По сообщениям с мест, в основном шло восстановление энергоснабжения. В Урмарском районе к концу дня 12 декабря электричество отсутствовало в 31 населенном пункте. В 6 из них вскоре удалось частично восстановить электроснабжение. По информации с сайта администрации муниципалитета, по устранению обрывов и восстановлению подачи электроэнергии работают 4 бригады. В том числе одна из Ульяновска, две — из Самары, еще одна местная бригада – от РЭС (Южные электросети). В Урмарах работает бригада ООО «Урмарские электрические сети». В самом начале аварий энергетики работали круглосуточно. К месту работы им доставляли бесплатное горячее питание.

Как указывалось на рабочем совещании в администрации Мариинско-Посадского района, на телефон Единой дежурной диспетчерской службы района поступило около 38 обращений от жителей по отключению электроэнергии. 4 бригады энергетиков ведут работы по устранению аварий. По оперативным данным на 12 декабря, в 8 населенных пунктах района оставались перебои с подачей электроэнергии.

Существенно пострадало энергообеспечение в Ибресинском районе. По данным администрации, к середине дня 12 декабря в 7 сельских поселениях были проблемы с электричеством. К устранению аварий оперативно приступили две рабочие группы в составе 8 человек и 2 единиц техники. На помощь вышли и неравнодушные жители района — во всех поселениях созданы бригады для помощи в очистке от упавших деревьев. На дорогах задействовано 4 единицы техники от Ибресинского ДРСУ и 3 единицы ООО «Веха».

Не прекращаются работы на дорогах. Как сообщает пресс-служба Минтранса республики, с 9 по 12 декабря в общей сложности были задействованы порядка 580 единиц спецтехники. Работы велись круглосуточно, израсходовано более 10 тыс. тонн песко-соляной смеси. В настоящий момент автодороги находятся в удовлетворительном состоянии, работы до полного устранения последствий непогоды продолжатся.

После обильных снегопадов пришел ледяной дождь, что привело к нависанию деревьев над проезжей частью, а также их обвалу. Много деревьев пострадало на автодорогах «Калинино-Батырево-Яльчики» — Большое Чеменево – «Шемурша-Сойгино-Алтышево», «Аниш» в Алатырском районе, «Аликово – Старые Атаи», «Цивильск – Ульяновск» — Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» в Канашском районе. Дорожники продолжают расчищать магистрали.

Не обошлось без ЧП и на железной дороге. Происходили многочисленные автоматические отключения электропитания на участке железнодорожной сети Арзамас – Канаш. Встали электропоезда, проходящие через данный участок. Задержка прибытия по отдельным направлениям 11 декабря составляла до 9 часов. Общее количество пассажирских поездов, по которым произошла задержка прибытия, составило 40 единиц. Силами ОАО «РЖД» осуществлялась буксировка железнодорожных составов тепловозами для прохождения вышеуказанного участка.

«Работы по восстановлению движения велись силами ОАО «РЖД» всю ночь. В настоящее время электропитание на всем участке восстановлено. Движение на участке открыто. Общая задержка поездов в настоящее время составляет 2-3 часа. Поезда «Чебоксары – Москва» идут с задержкой 1,5 часа, поезд «Москва – Чебоксары» — около 1 часа», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Во время заторов на «железке» возникали форс-мажоры. Как написал в своем телеграм-канале глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев, в связи с нарушением графика движения поездов на станции стоял поезд Санкт-Петербург — Казань, пассажиры которого обратились за помощью через социальные сети. Начальник поезда подтвердил информацию, что продукты питания на исходе, но оно для пассажиров будет организовано силами РЖД на станции Канаш, куда поезд должен направиться уже в ближайшее время. Глава предоставил свои контактные данные, чтобы в случае необходимости связаться для организации помощи пассажирам. Ряд предпринимателей в сфере общественного питания откликнулись на призыв и готовы были организовать доставку еды.