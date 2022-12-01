Чувашский Кванториум в числе призеров

Движение «Национальная технологическая инициатива» объявило лауреатов Всероссийского конкурса технологических кружков нынешнего года. Среди призеров — чебоксарский детский технопарк «Кванториум», добившийся успеха в треке «Среда технологического развития».

Конкурс организован Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования России при поддержке АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив и сети «Точка кипения». На участие в нем было подано более 90 заявок. Представленные работы оценивались по множеству критериев. Также учитывались достижения федерального и международного уровней, сообщили в Минобразовании Чувашии.

Проведенный конкурс продемонстрировал разнообразие замыслов и технологических задумок, которые участники стремились воплотить. Стоит отметить, что в Кванториуме в этом году открылось 150 дополнительных мест по естественнонаучному направлению для ребят от 12 лет.