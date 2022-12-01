9 декабря — День Героев Отечества

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, кто готов совершать поступки, жертвуя своими интересами во благо общества и в интересах Родины, защиты Отечества.

С гордостью отмечаю, что такие люди есть и среди нас в Чувашской Республике. В Год выдающихся земляков мы вспоминаем Героев прошлого и настоящего, подвиги наших дедов и прадедов. Только XX век был ознаменован двумя мировыми войнами, десятками локальных столкновений и вооружённых конфликтов. Всегда и везде наши граждане достойно выполняли свой воинский долг, решали боевые и миротворческие задачи.

Николай Смирнов, Олег Долгов, Леонид Константинов, Федор Кузьмин, Игорь Петриков, Геннадий Ирейкин, Николай Бударин, Николай Гаврилов, Евгений Борисов – все они – уроженцы Чувашской Республики, ставшие Героями Российской Федерации. Уверен, и сегодня они служат верным ориентиром в жизни для подрастающего поколения.

Примеры мужества и героизма демонстрируют бойцы и в наше время. Они защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции на территории бывшей Украины в борьбе с неонацизмом. Отвага уроженцев Алатырского и Чебоксарского районов Александра Старчкова и Дмитрия Семенова навсегда останутся в наших сердцах, памяти, будут образцом личной ответственности за будущее страны. Мы благодарны их родителям, воспитавшим достойных сыновей Чувашии. Их подвиги бессмертны.

Имена и заслуги Героев Отечества, тех, кто порой, к большому сожалению, и ценой собственной жизни доблестно стоял на страже нашей страны, навсегда вписаны в историю родного края. Все они – наша гордость!

Радует, что есть много сегодняшних школьников, готовых прийти на помощь в различных жизненных ситуациях. Тем самым они подтверждают наличие в нашем поколении гена отваги и доблести, формируют плеяду новых Героев Отечества.

Желаю всем мира и добра, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев