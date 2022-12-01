Чувашия вышла в лидеры по обращению с отходами

Чувашия впервые вошла в ТОП-10 лидеров «Зеленого рейтинга», заняв четвертое место среди регионов, где лучше всего налажена работа по обращению с отходами. Как заявил Глава республики Олег Николаев, принявший участие в церемонии награждения победителей «Зеленого рейтинга» в Москве, этот успех — итог масштабной работы всех уровней власти в республике. В этом году внесены важные изменения в действующую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, подписана «дорожная карта» по созданию в Чувашии дополнительных мусороперегрузочных станций. Главное, по словам Николаева, — обеспечить максимальную сортировку и переработку мусора, чтобы это было и экологично, и безопасно.