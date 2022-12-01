Выпускные классы написали итоговое сочинение

О подлинном счастье и опасностях прогресса

Первое волнительное испытание для одиннадцатиклассников на пути к государственной итоговой аттестации — написание сочинения, которое, по сути, является допуском к ЕГЭ. В минувшую среду по всей стране его писали порядка 635 тысяч выпускников. В своих письменных работах молодые люди рассуждали о наиболее ценных человеческих качествах, смелых поступках, благородстве, значимости исторического опыта и других «жизненных» вопросах…

Напомним, итоговое сочинение для одиннадцатиклассников введено в российских школах с 2014 года. Проводится оно в первую среду декабря и, как правило, ученики его пишут в своих образовательных учреждениях. Все темы распределяются строго по часовым поясам и регионам, чтобы избежать каких бы то ни было «сливов» в интернет и списываний, и раскрываются за 15 минут до начала работы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ По данным Республиканского центра новых образовательных технологий, итоговое сочинение в Чувашии написали порядка 5 тыс. школьников, 61 человек из них выбрали изложение. В Чебоксарах сочинение писали чуть более 2100 человек.

Раньше заранее публиковались тематические направления, по которым можно было готовиться. А в день испытания школьникам предлагались пять тем (по одной из каждого направления), ученик выбирал одну и писал. Но с этого учебного года они комплектуются по-новому. Сейчас все темы, а их накопилось примерно полторы тысячи, хранятся в закрытом банке. И новоиспеченные одиннадцатиклассники в начале нового учебного года могут познакомиться лишь с его разделами. О том, усложнило ли это новшество написание итогового сочинения и подготовку к нему, и как проходит этот этап единого госэкзамена в школах, рассказали корреспондентам «СЧ» учителя и ученики чебоксарской гимназии № 1.

Что сразу бросилось в глаза, так это насколько комфортно детям проходить столь важное испытание, как допуск к ЕГЭ, в стенах родной школы. Не нужно с утра никуда ехать и переживать, что опоздаешь. Перед экзаменом учителя всем желали удачи, настраивали ребят на успех, да и сами выпускники, чтобы снять напряжение, шутили и похлопывали друг друга по плечу. Для них было выделено целое крыло на четвертом этаже, чтобы остальные ученики не беспокоили во время написания сочинения. На все про все отводилось 3 часа 55 минут. Для ребят с ОВЗ, которые имеют право писать изложение вместо сочинения, время продлевается на полтора часа, но таких учеников среди выпускников гимназии не было. Кстати, дежурные медики тоже были наготове, если вдруг кто-то из ребят пожалуется на плохое самочувствие.

За порядком в кабинетах следили учителя математики и других непрофильных предметов, и поэтому, как только ребята увидели темы и начали «творить», мы смогли спокойно побеседовать с учителем русского языка и литературы Дарьей Клемантович, которая в этом году готовит сразу два выпускных класса.

По мнению Дарьи Сергеевны, ее воспитанники точно справятся, потому что к этому они готовились всю свою учебную жизнь. И прежде всего активно читали литературу, поскольку при написании сочинения обязательно нужно привести литературную аналогию. Например, рассуждая на тему, способен ли робкий человек на смелый поступок, можно упомянуть Пьера Безухова из «Войны и мира» Толстого. А на примере героев романа «Обломов» Гончарова поразмышлять о том, как связаны любовь и ответственность. Так что богатый читательский опыт только упростит школьникам задачу.

КСТАТИ Результаты испытания станут известны не позднее 19 декабря 2022 года. Но не стоит переживать, если за итоговое сочинение одиннадцатиклассник получит «не зачет». Впереди еще две попытки — 1 февраля и 3 мая 2023 года. В эти же даты смогут написать сочинение те, кто не смогли прийти в основной день.

К тому же начиная с 10 класса гимназисты проходят курс «Теория и практика написания сочинения», где знакомятся со структурой и композицией текста, условиями и критериями оценки. Постепенно готовятся ребята и к требуемому объему сочинения. Как минимум, ученик должен написать 251 слово — в зависимости от почерка это одна страничка формата А4 с небольшим. Но рекомендуемый объем — 350 слов. Правда, как правило, дети пишут и больше, и иногда даже слишком увлекаются, что тоже не всегда хорошо.

Почему воспитанники гимназии № 1 успешно справляются с написанием итогового сочинения? — мы спросили у директора образовательного учреждения Луизы Аллабергеновой. Конечно, во многом это системный подход в обучении, ответила она. Но в гимназии не только дают ребятам знания, но и учат их общаться, грамотно формулировать и выражать свои мысли как в разговоре, так и на письме. Поэтому с 5-го класса гимназисты посещают занятия по риторике, ведут читательские дневники, педагоги прививают детям культуру чтения. Кроме того, здесь приветствуется участие учеников в конференциях, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Благодаря этому вырабатывается в определенной степени стрессоустойчивость к таким испытаниям, а потому на экзаменах дети чувствуют себя более спокойно.

Ну и родительская поддержка очень важна для ребят, считает Луиза Ибрагимовна.

После написания сочинения своими впечатлениями поделились ученики 11д класса чебоксарской гимназии № 1.