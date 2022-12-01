Выходные не обошлись без потерь…

Тревожные данные озвучили в понедельник утром в ГИБДД Чувашии. За минувшие выходные дни, 3 и 4 декабря, на дорогах республики произошло шесть ДТП, три человека погибли и три получили травмы.

Сразу двое погибших — таков итог воскресного ДТП на федеральной автодороге М7 «Волга». В Ядринском районе в попутный грузовой «Foton» на полном ходу врезался ВАЗ-2114. Водителя и пассажира спасти не удалось. А в Чебоксарах произошли серьезные наезды на пешеходов — в обоих случаях жертвы переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В воскресенье, 4 декабря, около 18.40 возле дома 2 по Московскому проспекту города Чебоксары неустановленный мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Он пошел на красный свет и его сбил маршрутный автобус. Пострадавшего доставили в реанимацию.

А днем ранее, в 18.46 на Московском проспекте в Чебоксарах возле остановки общественного транспорта «Улица Афанасьева» пешеход, личность которого на момент аварии не была установлена, попал сразу под два автомобиля. Мужчина, на вид 25-35 лет, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сначала он был сбит автомобилем «Suzuki Grand Vitara», а потом его отбросило на «Hyunday Solaris».

И страшный фатальный случай произошел 3 декабря на 104-м километре автодороги А-151, возле деревни Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Во время движения произошло отсоединение заднего левого колеса прицепа у одного из проезжавших грузовиков. Колесо отбросило в сторону, на грузовой «Мерседес», а от него — в автомашину «Опель». Было пробито лобовое стекло легкового авто, 52-летний водитель скончался на месте происшествия, 53-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Водителя КамАЗа, который не заметил потерю колеса и проследовал дальше, сотрудники ГИБДД задержали в двух километрах от места происшествия.

За выходные сотрудники дорожно–патрульной службы Чувашии выявили 19 водителей в нетрезвом виде, из них шестеро уже были лишены прав за нетрезвую езду — им предстоят допросы у следователей и дознавателей. Будут возбуждены уголовные дела.

Алексей Богданов