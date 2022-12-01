3 декабря — День юриста

Уважаемые сотрудники и ветераны юридической службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем юриста!

Этот праздник объединяет тех, чья профессия призвана защищать права и свободы граждан, способствовать укреплению правового пространства и институтов гражданского общества.

Быть юристом – не только большая честь, но и огромная ответственность. Именно от вас зависит обеспечение справедливости и законности в обществе, совершенствование правоприменительной практики и точное исполнение законов. Трудно переоценить ваш вклад в юридическое просвещение и повышение правосознания граждан, развитие системы оказания бесплатной правовой помощи.

Благодарю всех представителей юридического сообщества нашей республики за добросовестное служение Закону, высокий профессионализм и приверженность лучшим традициям отечественной юриспруденции. Убежден, что вы и впредь будете так же эффективно решать важные ответственные задачи на благо республики и страны по развитию и утверждению правового государства.

Хочу выразить особые слова признательности нашим ветеранам, которые являются примером для молодых сотрудников, передают им свои знания и бесценный опыт.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших профессиональных побед!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев