30 ноября в Чувашии без света остались 34 населенных пункта

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Бороться с последствиями капризной погоды ремонтникам приходится каждую неделю... Фото МЧС России по Чувашии

На прошлой неделе в десятках сел и деревень энергетики чинили электросети, пострадавшие из-за ледяного дождя. И вот природа снова подбросила работы ремонтным бригадам…
30 ноября в течение дня, в результате неблагоприятных метеорологических явлений (гололедица, перепады температур), произошло отключение электроэнергии в десяти районах республики. Без света остались 34 населенных пункта, 3280 домов, в которых проживают около 6,5 тысячи человек, сообщили в ГКЧС по Чувашии.
К часу ночи аварийно-восстановительные работы в основном были завершены. Но утром еще в двух районах в нескольких населенных пунктах произошло отключение электроэнергии. Туда были направлены дополнительные бригады ремонтников. На 14 часов вчерашнего дня, по данным МЧС по Чувашии, без света оставались шесть населенных пунктов в двух районах: три в Урмарском районе и столько же — в Вурнарском.

Опубликовано: 1 декабря 2022 г.


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