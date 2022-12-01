30 ноября в Чувашии без света остались 34 населенных пункта

На прошлой неделе в десятках сел и деревень энергетики чинили электросети, пострадавшие из-за ледяного дождя. И вот природа снова подбросила работы ремонтным бригадам…

30 ноября в течение дня, в результате неблагоприятных метеорологических явлений (гололедица, перепады температур), произошло отключение электроэнергии в десяти районах республики. Без света остались 34 населенных пункта, 3280 домов, в которых проживают около 6,5 тысячи человек, сообщили в ГКЧС по Чувашии.

К часу ночи аварийно-восстановительные работы в основном были завершены. Но утром еще в двух районах в нескольких населенных пунктах произошло отключение электроэнергии. Туда были направлены дополнительные бригады ремонтников. На 14 часов вчерашнего дня, по данным МЧС по Чувашии, без света оставались шесть населенных пунктов в двух районах: три в Урмарском районе и столько же — в Вурнарском.