Дмитрий Чернышенко: За два года на основе аналитики ЦУР было принято более тысячи управленческих решений

За 2 года работы на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР) было принято более тысячи управленческих решений. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В центры поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. К примеру, ЦУР Чувашии отработал с момента запуска свыше 100 тысяч сообщений жителей через электронные публичные системы обратной связи.

«За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», – сказал Дмитрий Чернышенко.

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».

Справочно

ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению Президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы».