В Чувашии запустили новый информационный сервис «Диспетчерская служба теплоснабжения»

Он позволит в режиме реального времени отслеживать состояние теплосетей и объектов теплоснабжения и быстро реагировать на аварийные ситуации, рассказали в пресс-службе республиканского Минстроя.

Сейчас к диспетчерской сети подключены 130 источников теплоснабжения. Планируется, что во второй половине следующего года к ней присоединятся 520 источников и потребителей тепловой энергии. «Благодаря этой системе мы получим значительную экономию, которая будет направлена в инфраструктурные инвестиции. Другой важный вопрос, решаемый посредством диспетчеризации, — надежное функционирование системы тепловых сетей. Уверен, что с помощью диспетчерской службы теплоснабжения значительно сократится время, необходимое для обнаружения и устранения даже минимальных утечек», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев, ознакомившийся с работой нового сервиса.

Татьяна Васильева