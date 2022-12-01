Выпиши газету с выгодой!

Скоро стартует Всероссийская декада подписки. В период акции, с 5 по 15 декабря включительно, будут действовать сниженные подписные цены на «Советскую Чувашию». Подписаться на «СЧ» на первое полугодие 2023 года — значит сэкономить 134 рубля 34 копейки за полный комплект газеты (номера за вторник, четверг и пятницу). Специальная цена в декаду составит 839 рублей 64 копейки, в другое время полугодовая подписка с доставкой газеты

на дом обойдется в 973 руб. 98 копеек. Также в декаду можно подписаться отдельно на четверговый номер с программой по цене 450 руб. (подписная цена без скидки — 515 рублей 58 копеек). Для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп в период акции действует отдельная льготная цена подписки на «СЧ». Она составит 714 рублей 54 копейки. Только на четверговый номер газеты с программой можно будет подписаться за 402 рубля 78 копеек. Всероссийская декада подписки проводится во всех почтовых отделениях связи.

Елена Плетнева