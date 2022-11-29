Михаил Болотин отправится в колонию

Мещанский суд Москвы приговорил основателя и бывшего главу машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) к двум годам колонии за растрату средств. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Экс-руководитель осужден за растрату средств, выделенных предприятию в рамках гособоронзаказа.

Отбывать срок 61-летний Болотин должен в колонии общего режима, сообщает «Российская газета». Также ему назначен штраф в 200 тысяч рублей. Ранее Болотин заключил сделку со следствием, и его дело рассматривалось в особом порядке. Он пробыл 14 месяцев в СИЗО, когда ждал завершения следствия. Так что с учетом льготного зачета времени, проведенного в СИЗО, сидеть осужденному остается несколько месяцев, уточняют эксперты.

По мнению обвинения, Болотин причастен к растрате части средств из 5,2 млрд рублей, которые Минобороны выделило на разработку боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Эти работы должны были вести проектные организации, входящие в КТЗ.

НАПОМНИМ

Болотина задержали осенью 2021 года сотрудники ФСБ. Вместе с ним в СИЗО были отправлены его бывший заместитель по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник и бывшая руководительница казначейства холдинга Ирина Восторгина. По данным следствия, с 2014 по 2015 год Минобороны России перечислило холдингу 5,2 млрд рублей за проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под шифром «Курганец». 90 млн рублей из этой суммы были похищены, а госконтракт на бронетехнику — сорван.