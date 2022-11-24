27 ноября — День матери

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник — повод выразить слова любви, огромного уважения и благодарности, кто подарил нам жизнь – нашим дорогим мамам.
В материнстве заключено самое высокое предназначение женщины. Безграничной любовью, заботой и опекой вы окружаете детей с самого рождения. Именно вы воспитываете в лучших традициях семейных и общечеловеческих ценностей достойных граждан страны, патриотов Родины.
На протяжении веков образ матери является символом доброты, идеалов добра – всего, что нам дорого и незыблемо на свете.
Поддержка института материнства и детства в стране всегда в приоритете. 2023 год в Чувашии мы провозгласили Годом счастливого детства, как логическое дополнение в десятилетие детства, объявленное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Продолжим совершенствовать меры поддержки семей с детьми, защиты матери и ребенка, сделаем всё для того, чтобы женщины могли самореализоваться во всех сферах деятельности.
Дорогие женщины, спасибо вам за непростой материнский труд, понимание и мудрость, умение делать мир добрее и благороднее.
Пусть ваши дети всегда будут здоровы и радуют своими успехами, а в семьях царят уют и благополучие. Желаю здоровья, счастья, душевного комфорта и неувядаемой красоты.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев