ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«День матери — повод выразить слова любви, огромного уважения и благодарности, кто подарил нам жизнь, — нашим дорогим мамам. В материнстве заключено самое высокое предназначение женщины. Безграничной любовью, заботой и опекой вы окружаете детей с самого рождения. Именно вы воспитываете достойных граждан страны, патриотов Родины. Поддержка института материнства и детства в стране всегда в приоритете. 2023 год в Чувашии мы провозгласили Годом счастливого детства, как логическое дополнение десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Мы продолжим совершенствовать меры помощи семьям с детьми, защиты матери и ребенка, сделаем все для того, чтобы женщины могли самореализоваться во всех сферах деятельности. Дорогие женщины, спасибо вам за непростой материнский труд, понимание и мудрость, умение делать мир добрее и благороднее. Пусть ваши дети всегда будут здоровы и радуют своими успехами, а в семьях царят уют и благополучие. Желаю здоровья, счастья, душевного комфорта и неувядаемой красоты».