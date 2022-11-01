Страну «сшивают» детские ладошки

У Вышитой карты России появились юные амбассадоры

В чебоксарском детсаду № 185 есть добрая традиция — раз в неделю педагоги собираются в изостудии и вышивают, а за пяльцами обсуждают насущные дела и планы, нередко во время таких посиделок рождаются интересные идеи и проекты. Вот и на Вышитую карту России в Чувашский национальный музей воспитатели решили сходить всем коллективом и, впечатлившись красотой главного рукоделия страны, просто не могли не привести сюда своих воспитанников и их родителей.

«Мы давно сотрудничаем с Чувашским национальным музеем, в рамках муниципального проекта «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» ведем работу по патриотическому воспитанию детей, — рассказала заведующая детсадом Галина Козлова. — И нам захотелось, чтобы как можно больше людей увидели это произведение народного творчества. Ведь в каждый стежок карты вложены душа мастера, любовь к родному краю и стране».

Но далеко не все жители республики знают, что в Чувашии создано и хранится такое рукотворное чудо, ставшее символом-оберегом национальной народной культуры страны. Что этот грандиозный проект Года культурного наследия народов России признан лауреатом I степени III Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022» и вошел в туристический маршрут «Многоликая Россия». Поэтому вместе с детьми педагоги распечатали красочные листовки и буклеты и пошли, что называется, в народ — вещать людям об уникальном шедевре чувашских вышивальщиц и мастеров из других регионов страны.

По словам Галины Ивановны, малыши охотно делились с родными, знакомыми, соседями, друзьями и жителями микрорайона своими впечатлениями о вышитой карте, так что неудивительно, если у Чувашского национального музея посетителей в то время заметно прибавилось. Кроме того, в садике рассказали о своем опыте проведения различных мастер-классов и тематических занятий для детей по вышитым картам России и Чувашии коллегам из других дошкольных учреждений Чебоксар.

На одном из таких познавательных утренников в 185-м садике в преддверии Дня чувашской вышивки побывала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. Воспитанники группы «Любознайка» пяти-шести лет вместе с воспитателями Алевтиной Ефимовой и Татьяной Мухиной «путешествовали» по электронной копии Вышитой карты России, отвечали на вопросы, демонстрировали костюмы разных народов нашей страны и, крепко взявшись за руки, водили «хоровод дружбы». А потом «сшивали» части нашей большой Родины в единое целое на интерактивном сенсорном столе и своими руками мастерили сувениры-магнитики с изображением вышитых карт России и Чувашии…

Руководитель музея не только поблагодарила администрацию учреждения, педагогов и детсадовцев за популяризацию проекта и чувашской вышивки, но и привезла малышам подарок — фотопазл Вышитой карты страны. Теперь детсадовцы, собирая фрагменты игры-головоломки, смогут подробно изучить разные уголки нашей необъятной Родины. Впрочем, дошколята уже кое-что знают благодаря тому, что видели оригинал карты в Чувашском национальном музее. Об этом они рассказали во время мастер-класса.

ИРИНА МЕНЬШИКОВА, директор Чувашского национального музея: «Будем рады, если и другие образовательные учреждения будут столь же активно с нами сотрудничать, как чебоксарский детский сад №185. Уверена, что и школьников можно заинтересовать, о Вышитой карте России молодежи уже рассказывают во время «Разговоров о важном». Учитывая то, что Чувашия вместе с этим уникальным проектом вошла в туристический маршрут «Многоликая Россия», думаю, это направление обязательно получит продолжение и будет обрастать новыми интересными проектами».

Юный исследователь Максим Долгов, например, до того видел лишь нарисованные карты с горами и реками, но и представить себе не мог, что карту можно вышить, да еще такую огромную. Кстати, Максиму она напоминает бегущую лошадку с развевающейся гривой.

«Сколько же ниток нужно для такой гигантской картины!» — удивлен мальчик. Понравились ему на карте и меховые вставки, блестящие камни, ракушки и изображения разных животных. «Знаете, кто такой бабр? — поделился он своим открытием, старательно вырезая и приклеивая на основу будущего магнита бумажные заготовки. — Это такой черный зверь с красными глазами». Правда, Максим пока еще не запомнил, знаком какого региона страны является это необычное существо, вышитое на карте, а потому на помощь пришла воспитатель, подсказав, что удивительный бабр — символ Иркутской области.

Вот и Вика Баюкова любит рассказывать про Вышитую карту России, которую видела в музее. «Она большая и такая красивая! Столько узоров ни на одном моем платье нет», — поделилась впечатлениями девочка, оглядев свой яркий наряд — чувашский национальный костюм. Нравится Вике не только Вышитая карта России, но и созданная руками чувашских мастериц карта нашей республики. Малышка уже без помощи взрослых может отыскать на ней Моргаушский район, откуда родом ее бабушка.

«Когда я вырасту, бабушка и меня научит вышивать. Еще она вяжет нам с братом носки и делает вкусные блинчики», — рассказала Вика. Свой магнитик с Вышитой картой России девочка решила подарить любимой бабушке на День чувашской вышивки.