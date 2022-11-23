Глава Чувашии принял участие в утреннем стриме «Полный контакт» на телеканале СоловьёвLive

«Мы с удовольствием им помогаем»

Речь в прямом эфире шла о комплексной работе на новых российских территориях, в частности о недавней поездке делегации республики на Донбасс и о поддержке мобилизованных и их семей.

«Мы не останавливаемся и дополняем перечень мер поддержки, — рассказал Олег Николаев. — В рекордные сроки, в пределах одной недели, осуществлены единовременные выплаты почти 99% мобилизованным из Чувашии. Ведется активная работа по закупке тепловизоров, квадрокоптеров и других средств для выполнения боевых задач. Минобороны положительно оценивает работу нашей республики. Призывники соответствуют критериям заявленных военно-учетных специальностей и проявляют себя как слаженные коллективы и высокоуровневые специалисты».

Что касается поездки в ДНР, то это продолжение ранее начатой работы, отметил Глава Чувашии: «Мы определили для себя дополнительную миссию — локализация наших традиционно сильных компетенций на новых территориях. Электротехнический кластер республики является ведущим в своей отрасли не только в России, но и в мире. Мы договорились, что Донецкий и Торезский электротехнические заводы войдут в его состав. В дальнейшем мы поменяем статус кластера на межрегиональный. Это даст возможность получения дополнительной федеральной поддержки».

Олег Николаев сообщил также, что в результате шефской помощи Донецкому и Торезскому электротехническим заводам будет создано порядка 130 рабочих мест, плановая выручка составит свыше 600 млн рублей, а первая продукция к выпуску запланирована на декабрь текущего года. А еще, по его словам, 5 декабря на Донбассе должна быть запущена первая совместная электроподстанция.

Рассказал Олег Николаев и о других направлениях работы в ДНР. «Например, это производство дверей и окон, — сказал он. — У нас есть соответствующий кластер комплексного оснащения помещений. Намечены планы, осмотрены площадки, где мы сможем локализовать это производство. Кроме того, сейчас идут поставки необходимой продукции из Чувашии для наших строителей, которые занимаются восстановлением жилых домов. Зафиксирована договоренность о помощи в восстановлении железнодорожных путей в ДНР и Запорожье. Принято решение взять под кураторство Макеевский машиностроительный завод. А аудит энергохозяйства крупнейших стратегических предприятий Донбасса, в том числе «Азовэлектростали», будет проведен при участии специалистов из Чувашии».

Постфактум

«Не перестану повторять, что восхищаюсь силой русского духа, — констатировал после эфира Глава Чувашии в своем телеграм-канале. — Жители регионов, которые вошли в состав Российской Федерации, сохранили его, несмотря на все испытания, выпавшие на их долю. Очень упорно работают, чтобы наладить жизнь. Мы с удовольствием им помогаем».