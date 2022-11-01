Чувашские строители продолжают восстанавливать дома в Мариуполе

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня на вверенных республике объектах трудятся 364 специалиста, сообщают в Минстрое республики. Причем в работе они используют оборудование и материалы, произведенные в Чувашии.

«Тепло в четыре дома, которые наши строители начали восстанавливать несколько месяцев назад, поступило еще в октябре, — сообщил руководитель Минстроя республики Павел Данилов. — Сегодня в них ведется второй этап масштабной работы — обустройство инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также газовых сетей. До 1 декабря запустить отопление планируется еще в нескольких домах, которые передали нашей республике в прошлом месяце. После этого в них также начнутся работы по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, предстоит также привести в надлежащий вид фасады зданий».
Опубликовано: 22 ноября 2022 г.


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