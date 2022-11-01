 21 ноября —  День работников налоговых органов Российской Федерации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы налоговой службы занимают одно из ведущих мест в развитии государства. Взаимодействуя с другими государственными структурами и охватывая все сферы жизни, ФНС России и её подразделения в регионах участвуют в формировании бюджетов всех уровней, создают основу для дальнейшего развития и выполнения социальных обязательств перед гражданами, помогают выявлять и пресекать различного рода правонарушения.

Работники службы вносят важный вклад в сохранение предпринимательской активности и поддержание комфортного делового климата в республике. Стремительное развитие электронных сервисов и внимательное отношение к налогоплательщикам повышают качество и прозрачность налогового администрирования, а главное — укрепляют общественное доверие к налоговой системе.

Несмотря на все кризисные явления, в Чувашии стабильно обеспечивается поступление налоговых доходов в бюджет. По состоянию на 1 ноября текущего года в консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 39,5 млрд рублей налоговых доходов, что на 19,7% больше аналогичного периода прошлого года. При этом мы традиционно входим в тройку лидеров ПФО по темпам роста НДФЛ, акцизов, земельного налога.

От всего сердца желаю специалистам налоговых органов здоровья, благополучия, успехов в делах и дальнейшего развития службы в интересах общества, бизнеса и государства! 

Глава Чувашской Республики Олег  Николаев

Опубликовано: 21 ноября 2022 г.


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